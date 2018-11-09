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Москва, 09.11.2018

Курс доллара остановил барьер

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара остановил барьер
DPA/TASS

Курс доллара пока не смог преодолеть уровень сопротивления в 67 рублей, вплотную подобравшись к психологической отметке. Рубль на открытии пятницы слегка отыгрывает вверх после снижения значительного снижения накануне (на 58 копеек) вечером на фоне новых санкций США против РФ и тестирования стоимостью нефти ключевой отметки 70 долларов за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 5 копеек — до 66,85 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 75,82 рубля.

Курс доллара в пятницу утром незначительно дорожает по отношению к мировым валютам на фоне итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 8.06 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 96,78 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1346 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 113,9 иены за доллар со 114,06 иены на прошлых торгах, сообщает ПРАЙМ.

Участники торгов обратили внимание на решения ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США.

Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

Инвесторы расценили заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку, что благоприятно для курса доллара.

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