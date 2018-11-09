Курс доллара преодолел психологическую отметку

Курс доллара в пятницу после снижения на открытии торгов перешел к росту и преодолел уровень 67 рублей. Последний раз на этой отметке курс доллара торговался более месяца назад - 4 октября.

Курс доллара к 12:09 мск достиг 67,03 рубля, прибавив 13 копеек к закрытию предыдущего дня, курс евро теряет 2 копейки - 75,95 рубля.

На стороне рубля продажа экспортной выручки по выгодному для корпораций номинальному рублевому курсу доллара, некомпенсируемая интервенциями Центробанка. Негативом выступают точечные санкции США против РФ и отмена визита министра иностранных дел Австрии в Москву на фоне "шпионского скандала".

На форексе доллар США продолжает рост после того, как Федрезерв накануне ожидаемо оставил ставки без изменений в диапазоне 2,00-2,25 процента годовых, но сохранил план постепенного ужесточения денежно-кредитной политики, подготовив почву для подъема стоимости заимствований в декабре.

Нефть марки Brent пытается закрепиться на положительной территории после падения накануне на минимальное с середины августа значение $70,45 на фоне роста мирового предложения сильнее ожиданий. Сейчас баррель североморской смеси оценивается в $70,68.

