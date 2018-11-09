Кофе и City: Paulig представляет новый зерновой формат уникальной линейки

Приготовление кофе – очень творческий процесс сродни искусству. Создавайте свои идеальные кофейные напитки с новой линейкой Paulig City в формате кофейных зерен, выбирая и комбинируя степень помола, способ заваривания и обжарку!

Новый формат максимально сохраняет все вкусовые и ароматические свойства кофе. А еще вдохновляет бесконечно экспериментировать, каждый раз открывая кофейные столицы мира – Париж, Нью-Йорк и Гавану! Приглашаем вместе отправиться в удивительное путешествие вкуса и найти «тот самый» в линейке Paulig City в зернах:

Любителей насыщенного вкуса удивит Paulig Café Paris: зерна экстра-темной обжарки раскрывают всю глубину напитка, без которого парижане не могут представить себе полноценное начало дня.

Paulig Café New York – идеальный вариант для тех, кто находится в бесконечном круговороте жизни мегаполиса, где кофе средней обжарки является идеальным спутником.

Ритмы Кубы, пряные ароматы и горячее солнце Гаваны – в музыке цельных кофейных зерен в каждой чашке Paulig Café Havana, которая за считанные секунды перенесет вас в атмосферу Латинской Америки.

Paulig – ведущий европейский производитель натурального кофе, специй и продуктов питания. Компания была основана в 1876 году Густавом Паулигом и сегодня остается семейным бизнесом, бережно сохраняя традиции отменного качества. Продукцию Paulig можно приобрести в более чем 60 странах мира. В подразделениях компании в 13 странах работает около двух тысяч человек. В 2017 году чистые продажи Paulig составили 928,9 млн евро.

В России компания фокусируется на производстве и продаже натурального зернового и молотого кофе Paulig, а также специй и продуктов питания под брендом Santa Maria.

Paulig является одним из лидеров российского рынка зернового кофе и представляет широкий ассортимент продукции для любителей кофейных напитков: Paulig Presidentti, Paulig City, Paulig Espresso, Paulig Arabica, Paulig Classic, Paulig Mokka. В 2011 году компания Paulig открыла в Тверской области современный кофеобжарочный завод, построенный по европейским стандартам качества, общие инвестиции в его строительство превысили 20 млн евро. Мощности предприятия рассчитаны на производство 10 тыс. тонн кофе в год.

Santa Maria – признанный эксперт на рынке специй, пряностей, приправ, продуктов для приготовления блюд этнической кухни и готовых соусов в европейских странах. Широкий ассортимент продукции производится на заводах в Эстонии, Швеции, Бельгии, США и Таиланде. Российским потребителям сегодня доступно более 400 наименований продуктовой линейки Santa Maria, с помощью которых можно открыть многообразие вкусов.