Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 10.11.2018

Научно-Техническому Центру «Газпром нефти» исполнилось 10 лет

«Expert Online» 2018
  • Научно-Техническому Центру «Газпром нефти» исполнилось 10 лет

В ноябре 2017 года Научно-Техническому Центру «Газпром нефти» («Газпромнефть НТЦ») исполнилось 10 лет.

Главная цель Научно-технического центра «Газпром нефти» («Газпромнефть НТЦ») – повышение нефтедобычи и ее эффективности за счет внедрения новых технологий и проектных решений на месторождениях «Газпром нефти». НТЦ обеспечивает аналитическую, методическую и научно-техническую поддержку процессов разведки и добычи нефти. 

Фокус работы центра – развитие новых технологий, инжиниринг и экспертиза проектов разведки и добычи углеводородного сырья, проектирование, анализ и мониторинг разработки нефтяных месторождений и геологоразведочных работ, геологическое и гидродинамическое моделирование, технологическая поддержка и оперативный контроль бурения. 

Научно-технический центр «Газпром нефти» является разработчиком технологической стратегии «Газпром нефти», а также занимается реализацией ее проектов. Среди сотрудников компании – 4 профессора, 7 докторов наук, более 50 кандидатов наук. Офисы «Газпромнефть НТЦ» расположены в Санкт-Петербурге и Тюмени. 

Марс Хасанов - руководитель дирекции по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор Научно-Технического Центра:

«Научно-Технический Центр в сегодняшнем виде формировался постепенно. За прошедшее десятилетие наш центр сумел трансформироваться и занять достойное место в бизнес-схеме «Газпром нефти», обеспечивая комплексную, всестороннюю, системную методическую, инженерную поддержку практически всех проектов блока разведки и добычи. При этом Научно-Технический Центр выполняет еще и функцию обучения и своеобразной системы накопления знаний, причем не статичной, а активно распространяющей опыт и компетенции среди сотрудников блока и дочерних обществ. Научно-Технический Центр – это не просто коллектив, а настоящая команда, объединенная общими целями и принципами».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
      Меркель получила важный документ, который заставляет Берлин пойти против «Северного потока-2»
    2. Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
      Судьбу курса доллара решит «главное событие года»
    3. Дело принимает фантастический оборот
      Амбициозные планы, о которых было объявлено в ходе визита Дмитрия Медведева в КНР, реальны, а это 200 млрд долларов торгового оборота, при том, что наконец достигнуты «10–12 лет назад казавшиеся фантастическими» 100 миллиардов. Но на пути к этому целое «китайское море» препятствий