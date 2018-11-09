Научно-Техническому Центру «Газпром нефти» исполнилось 10 лет

В ноябре 2017 года Научно-Техническому Центру «Газпром нефти» («Газпромнефть НТЦ») исполнилось 10 лет.

Главная цель Научно-технического центра «Газпром нефти» («Газпромнефть НТЦ») – повышение нефтедобычи и ее эффективности за счет внедрения новых технологий и проектных решений на месторождениях «Газпром нефти». НТЦ обеспечивает аналитическую, методическую и научно-техническую поддержку процессов разведки и добычи нефти.

Фокус работы центра – развитие новых технологий, инжиниринг и экспертиза проектов разведки и добычи углеводородного сырья, проектирование, анализ и мониторинг разработки нефтяных месторождений и геологоразведочных работ, геологическое и гидродинамическое моделирование, технологическая поддержка и оперативный контроль бурения.

Научно-технический центр «Газпром нефти» является разработчиком технологической стратегии «Газпром нефти», а также занимается реализацией ее проектов. Среди сотрудников компании – 4 профессора, 7 докторов наук, более 50 кандидатов наук. Офисы «Газпромнефть НТЦ» расположены в Санкт-Петербурге и Тюмени.

Марс Хасанов - руководитель дирекции по технологиям «Газпром нефти», генеральный директор Научно-Технического Центра:

«Научно-Технический Центр в сегодняшнем виде формировался постепенно. За прошедшее десятилетие наш центр сумел трансформироваться и занять достойное место в бизнес-схеме «Газпром нефти», обеспечивая комплексную, всестороннюю, системную методическую, инженерную поддержку практически всех проектов блока разведки и добычи. При этом Научно-Технический Центр выполняет еще и функцию обучения и своеобразной системы накопления знаний, причем не статичной, а активно распространяющей опыт и компетенции среди сотрудников блока и дочерних обществ. Научно-Технический Центр – это не просто коллектив, а настоящая команда, объединенная общими целями и принципами».