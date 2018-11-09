Осознанный выбор ноутбука: как принять правильное решение

Покупка ноутбука отличается от приобретения смартфона, который владелец с высокой вероятностью сменит спустя один-два года. В большинстве случаев ноутбук приобретается на пять-шесть лет.

Поэтому он должен обладать максимальной производительностью и обеспечивать возможность выполнять все необходимые задачи как в настоящее время, так и в обозримом будущем. Выбор ноутбука – непростая задача. Число разнообразных моделей весьма велико. Ниже приведены важнейшие параметры, которыми следует руководствоваться, если вы решили купить ноутбуки ASUS или любого другого производителя. Несмотря на свое разнообразие, все ноутбуки подразделяются на три типа:

Настольные. Их главная особенность состоит в большом дисплее (обычно от пятнадцати дюймов) и ощутимой массе (два килограмма и больше). В этой категории могут быть найдены как сравнительно дешевые модели, так и высокопроизводительные изделия, подходящие для выполнения сложных расчетов, обработки видео и запуска самых новых игр.

Трансформеры. Они представляют собой нечто среднее между обычным ноутбуком и планшетом. Их главная особенность заключается в наличии сенсорного экрана, что позволяет управлять ими как пальцами, так и с использованием обычной клавиатуры. Большинство трансформеров работает на ОС Windows 10, но некоторые функционируют с использованием двух ОС: к примеру, Android и Windows.

Ультрабуки. Главные особенности этой техники состоят в минимальной толщине и небольшом весе. Масса данных миниатюрных изделий составляет не более 1,3 кг, по этой причине их можно легко переносить с места на место. Хотя они не подходят для монтажа видео и запуска игр с мощной графикой, однако дорогостоящие модели по производительности вполне могут соперничать с настольными ноутбуками.

После принятия решения о выборе типа ноутбука следует определиться, каким характеристикам нужно уделить повышенное внимание. К примеру, при покупке игрового или настольного ноутбука надо повнимательнее присмотреться к функционированию системы охлаждения и количеству разъемов для подключения периферийных устройств, тогда как при покупке переносного ноутбука решающую роль играют яркость дисплея и удобство использования тачпада.

Что касается стоимости ноутбука, то здесь надо понимать, что существуют определенные жесткие рамки, устанавливаемые и покупателями, и производителями данной техники. К

примеру, не следует искать мощный игровой ноутбук за тридцать-шестьдесят тысяч рублей, так как купить его по таким ценам не удастся.