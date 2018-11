После ОПЕК

Конец прекрасной эпохи

Исследовательский центр в Саудовской Аравии, который финансируется государством, изучает последствия для нефтяного рынка в случае распада ОПЕК, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal. Как заявил глава центра Адам Сьемински, изучение возможностей распада картеля не связано с давлением США. Однако, как сообщает источник WSJ, в проекте учтут недовольства Вашингтона. Результат мониторинга покажет, какие меры необходимо принять для защиты ОПЕК от распада.

Подобное исследование стало следствием опасений властей Саудовской Аравии падения спроса на нефть в мире. «В королевстве осознают, что спрос на нефть не может длиться вечно», — сказал WSJ источник в Эр-Рияде.

При этом высокопоставленные саудовские чиновники уже начали подвергать сомнению целесообразность долгосрочного существования картеля, даже при условии, что речь о роспуске ОПЕК в ближайшей перспективе пока не стоит. Однако, как они считают, в долгосрочной перспективе Саудовская Аравия и Россия могут и вдвоем оказывать на рынок нефти достаточное влияние.

Есть однако и другая причина для такого исследования, при рассмотрении которой имено «недовольство Вашингтона» выходит на первый план.

Как заметил источник WSJ: «Также стоит учесть NOPEC». Таково сокращенное наименование законопроекта, который может быть рассмотрен конгрессом США и на основании которого деятельность нефтяного картеля можно будет признать незаконной. Его полное название: «No Oil Producing and Exporting Cartels Act» — «Нет картелям добытчиков и экспортеров нефти». Внесенный было в конгресс, он был отложен, но недавно вновь предложен после того, как с обвинением в намеренном завышении цены на нефть в адрес ОПЕК выступил Дональд Трамп.

Интересно, что всего несколькими годами ранее картель, напротив, всеми силами занижал цены, борясь с американскими сланцевыми добытчиками. Но этот факт способен только усилить позицию тех критиков, кто обвиняет его в манипулировании ценами.

Организация стран — экспортеров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries — OPEC) образована в сентябре 1960 года. В 1973 году ее роль многократно возросла после того, как она предприняла решительные и результативные действия по ограничению предложения нефти, что привело к росту нефтяных цен до уровней, намного превысивших исторические значения.

Напомним также, что 5 ноября текущего года США возобновили антииранские санкции. Под ограничительные меры попал экспорт нефти, также санкции затронули 700 банков, компаний и физических лиц. Ряд стран при этом получил возможность закупать нефть у Ирана еще 180 дней.

Русские пришли

Вряд ли, впрочем, существование ОПЕК уже подходит к концу, полагает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Это могут быть просто исследования, которые приведут к одному из выводов: есть смысл в ОПЕК или он со своими функциями не справляется. Изначально эта организация создавалась для установления планки добычи нефти. Собираются два раза в год, проводят переговоры, приходят к решениям.

Но может получиться и так, что данные исследования приведут к шокирующим выводам, считает аналитик. В связи с политическим давлением со стороны США на Иран и Венесуэлу, вера в то, что ОПЕК что-то может решить на мировом рынке, сходит на нет. А вдруг американцы найдут еще жертвы среди стран-ОПЕК? Тогда, действительно, можно будет ставить крест на этой организации.

Предположения о намерениях Саудовской Аравии распустить ОПЕК выглядят сильно преувеличенными, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, поскольку такое решение приведет к хаосу на рынке нефти и потерей контроля над объемами предложения. Это невыгодно в равной степени ни Эр-Рияду, ни Москве, ни Каракасу, ни Тегерану, ни Багдаду, ни Кувейту, ни даже Вашингтону.

Однако необходимо признавать, говорит эксперт, что ОПЕК, созданная полвека назад на волне деколонизации и с целью противостояния тогда еще молодых и слаборазвитых будущих нефтяных держав крупнейшим нефтяным корпорациям, таким как BP, Shell, Exxon, Mobil, в целом уже не отвечает ни интересам участников, ни ситуации на мировом рынке энергоносителей. Некогда эффективное с точки зрения сдерживания роста цен квотирование добычи показало свою неэффективность еще 4 года назад, система просто не работала, поскольку, по большому счету, никто не соблюдал установленных лимитов, добывая столько дорогой нефти, сколько позволяли мощности.

Противостоять крупнейшим мировым корпорациям тоже нет никакого смысла, считает Алексей Антонов, поскольку именно они сейчас обеспечивают львиную долю добычи в большинстве стран картеля. Даже борьба с давнишним конкурентом в лице России (а ранее СССР) потеряла свою актуальность.

Но, в любом случае, рынку необходима сильная рука, а не слабый союз. И, как показывает практика последних двух лет, именно диктатура сильных, а не союз слабых может привнести на рынок стабильность. Несмотря на все попытки договориться с соседями и сдерживать падение барреля с помощью сокращения квот на добычу, Саудовской Аравии не удалось достигнуть ощутимого прогресса вплоть до 2017 года, когда уже в расширенном формате было подписано соглашение о сдерживании темпов роста добычи. Событие примечательно тем, считает аналитик, что впервые ОПЕК открыла свои двери для России, страны, которая традиционно воспринималась большинством стран картеля, за исключением, пожалуй, Венесуэлы, Сирии и с оговорками Ираном, как конкурент, нежели как партнер.

Для Саудовской Аравии это очень важный партнер: всего страны ОПЕК добывают порядка 32 млн баррелей нефти в сутки, из них 10,5 млн добывает сама Саудовская Аравия, таким образом чтобы влиять на политику картеля и рынок в целом у Эр-Рияда в одиночку сил недостаточно. Россия добывает 11,3 млн баррелей в сутки, таким образом вместе Москва и Эр-Рияд формируют союз, с которым невозможно не считаться ни на уровне картеля, ни на уровне мирового рынка.

По словам Алексея Антонова, стоит обратитьвнимание на то, что именно Москва и Эр-Рияд взяли на себя основную нагрузку по сокращению добычи в конце 2016-го — начале 2017 года при заключении расширенного соглашения, и именно Эр-Рияд и Москва сейчас частично компенсируют объемы нефти, которые рынок недополучает из-за сокращения добычи в Венесуэле и ограничений в отношении Ирана, предложив с июня рынку дополнительно 500 и 400 тыс. барр./сутки соответственно. Более того очень символично выглядит и то, что, выдвинув идею о бессрочном действии соглашения, саудиты начали обсуждать эту инициативу в первую очередь с Москвой, а не стали дожидаться намеченного на 11 ноября саммита ОПЕК. Давая тем самым понять партнерам по картелю, что их мнение, конечно, важно, но уже не они решают, куда будет двигаться рынок.