Стало известно о возможной встрече Лаврова и Помпео

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о возможной встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Майка Помпео.

По словам заместителя руководителя МИД РФ Сергея Рябкова, Москва не исключает, что такие переговоры пройдут на полях саммита G20 в Аргентине, передаёт РИА Новости.

При этом российский дипломат подчеркнул, что со стороны Лаврова готовность к встрече американским коллегой присутствует.

«Вопрос в том, как теперь состыковать графики и что в этом плане возможно у главы Госдепа Помпео. Поэтому этот вопрос не к нам, а к нашим партнёрам из США», – резюмировал Рябков.

Напомним, очередной саммит G20, пройдёт в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года. В ходе него запланирована полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.