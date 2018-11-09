Стало известно, за что чаще всего штрафуют россиян в Финляндии

Самым частым нарушением туристов из России в Финляндии является подделка «зеленой карты» (финского ОСАГО, который должны приобрести въезжающие в Финляндию автомобилисты) и просроченная ВИЗа, сообщает АТОР со ссылкой на представителей Пограничной охраны Финляндии.

Однако чаще всего финны выписывают россиянам штрафы за хранение опасных предметов и средств самообороны, за попытку провезти на финскую территорию антирадар, который находится в этой соседней с Россией страной под запретом даже в неработающем виде. В общей сложности в год наши соотечественники получают на российско-финской границе 3,5 тысячи штрафов за различные нарушения. При этом сообщается, что российские туристы не замечены в даче взяток финским пограничникам и таможенникам.

Служба уточняет, что всего с 1 января по 31 октября 2018 года пограничные пункты пропуска пересекло порядка шести миллионов человек, 78% из которых – граждане России.

Основной целью поездок является отдых на выходных и шопинг. В большинстве пересекающие финскую границу россияне являются жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.