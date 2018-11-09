То ли вы что-то недоплачиваете, то ли отмываете...

Правительство РФ в конце октября внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2018 год, повысив оценку профицита до 2,139 трлн рублей, или 2,1% ВВП, а за первое полугодие профицит бюджета составил 3,1% от ВВП. Однако начало ноября принесло россиянам сразу несколько неприятных законодательных новшеств, ужесточающих контроль за ведением расчетов, не облагаемых налогами. Таким образом власти намерены увеличить поступления в бюджет за счет налогоплательщиков.

Так, 8 ноября в Госдуму были внесены поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сильно усложнят уход от налога на доходы физических лиц при попытке продать недвижимость, сообщил «Коммерсантъ». Они обяжут посредников сделок (например, риелторов) сообщать о сделках на сумму более 3 млн рублей в Росфинмониторинг. Сейчас, как считается, граждане часто занижают сумму сделок, чтобы платить меньше налогов. Если поправки вступят в силу, скрыть доходы будет почти невозможно. Но дело не только в этом. Под контроль «на всякий случай» попадет множество сделок, а значит, и лиц, которые осуществляли вполне легальные по всем параметрам операции со своей недвижимостью.

Еще одной новостью подобного толка стало предложение ужесточить регулирование переводов между сотовыми абонентами. В Госдуме предложили ввести обязательный финансовый контроль почтовых переводов на суммы свыше 100 тыс. руб. и операций на суммы свыше 50 тыс. руб. по счету мобильного телефона. Пока доля таких операций с мобильных счетов невелика. Но она может вырасти в связи с отменой комиссий при переводах между абонентами. Согласно же действующему законодательству, надзору со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. руб. или аналогичную в иностранной валюте, и то если они подпадают под определенные критерии.

Интересы фиска, конечно, имеют для государства большое значение. И все же, все это выглядит как чрезмерное расширение контрольно-бюрократической деятельности и отдает охотой за гражданами с не вполне ясными целями. Тем более, что интересы государства представлены в рамках этой тенденции куда лучше, чем частные и гражданские.

Прежде всего, считает заместитель генерального директора по правовым вопросам НЮС «Амулекс» Юлия Галуева, не вполне корректно говорить об «охоте» на людей со стороны властей. Существует закон, который должен исполняться всеми, полагает она. Если гражданин должен заплатить налоги, а государство принимает различные меры для контроля этой его обязанности, это совершенно естественно. Другой вопрос, каким образом государство исполняет встречные обязанности по отношению к гражданам и насколько правильно расходует поступления в бюджет.

Юрист обращает внимание на то, что граждане столкнутся с необходимостью доказывания «некоммерческой составляющей» перевода на собственный мобильный телефон (например, перевод родственнику). Есть и опасность того, что на вас окажутся оформлены мобильные номера, о которых вы и не подозреваете.

Что касается отмывания денег, то отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, это обработка активов, генерируемых преступной деятельностью, чтобы заслонить связь между фондами и их незаконным происхождением. Финансирование терроризма привлекает деньги для поддержки террористической деятельности. Хотя эти два явления различаются по многим параметрам, они часто используют одни и те же уязвимости в финансовых системах, которые характеризуются недопустимым уровнем анонимности и непрозрачности при осуществлении транзакций. На данный момент решение проблемы по отмыванию денег в России имеет высокий приоритет.

После того как МТС и Мегофон в сентябре текущего года отменили комиссию при переводе сумм друг другу, это создало новые риски для нелегальных переводов, рассказывает эксперт. Ранее комиссия составляла порядка 10%. Данную уязвимость можно легко использовать. Также стоит учитывать, что отмывание денег является многобанковским явлением. Danske Bank Estonia был признан центром схемы отмывания денег в размере 234 млрд долларов с участием клиентов из России и Восточной Европы. Но Danske Bank Estonia не мог сделать это сам по себе. Большая часть денег была выплачена в долларах, и для этого ему нужна помощь других банков. Это банки, которые имели доступ к Fedwire, системе электронных расчетов Федеральной резервной системы. Другими словами, крупные банки. Вопрос в том, на какие цели были направлены нелегальные средства?

В связи с этим правительство РФ и предпринимает данные шаги, чтобы исключить возможность отмывания денег в секторе недвижимости, так и переводами средств абонентов мобильной связи. И, уверен Гайдар Гасанов, эта мера правильная. Поскольку людям, кому нечего скрывать, по сути, бояться нечего. Проблема терроризма – это общая «болезнь», которую необходимо искоренять любыми способами.