В Госдуме прокомментировали идею о возможном изменении в правилах ТО

Евгений Москвичев – глава комитета по транспорту и строительству нижней палаты российского парламента – прокомментировал инициативу о введении в РФ индивидуальной программы техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и числу аварий.

По его мнению, система техосмотра, которую предлагается ввести в России, имеет большое количество недостатков. В частности, депутат напомнил, что сейчас новые машины ТО не проходят. Пассажирские автобусы — два раза в год проходят, а все остальные транспортные средства – раз или два в год.

«Если же кто-то попадает в ДТП по технической неисправности, то тут проведение ТО не поможет, надо смотреть техническое обслуживание транспорта, его технический регламент», — цитирует Москвичева РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что за техническое состояние машины отвечает завод-производитель, который и указывает в документах рекомендации по регулярности проведения ТО автомобиля.

«Если же введут новые правила осмотра, то получится, что если автомобиль два раза в год попал в аварию, то ему придётся каждый месяц ТО проходить. Так, конечно, не делается», – резюмировал депутат, добавив, что комитет в Госдуме, который он возглавляет, в настоящее время рассматривает правительственный проект о совершенствовании системы ТО транспортных средств, но к нему каких-либо поправок или дополнений пока не поступало.

Напомним, ранее появилась информация, что в РФ могут изменить правила ТО – ввести индивидуальную программу, которая будет основана на характеристиках транспортного средства, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге и техобслуживании.