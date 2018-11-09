В России появится новая профессия - цифровой куратор , которой раньше в стране официально не существовало, пишет «Российская газета».

Для профессии уже разработан профессиональный стандарт. Основной круг задач цифрового куратора будет сводиться к консультациям в области цифровой грамотности и обучению пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами. Прежде всего, куратор будет помогать осваивать электронные способы платежей за коммунальные услуги и вести документооборот в электронном виде.

Профессиональные стандарты для цифровых кураторов разработал Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда соцзащиты при участии общества «Знание». Его председатель Любовь Духанина подтвердила, что существует запрос на такую профессию, что и подтверждено исследованием ВЦИОМ.

Издание уточняет, что площадки по обучению специалистов в новой области планируют создать уже к середине декабря. Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда России и находится сейчас на регистрации в Минюсте.