Великобритания требует от ЕС ввести санкции против руководителей разведки РФ

Британские власти будут добиваться от Евросоюза скорейшего введения санкций в отношении руководителей разведки РФ.

Ограничительные меры могут быть введены в рамках новых ограничительных мер ЕС, которые должны быть направлены на борьбу с использованием химического оружия, пишет газета The Times.

По данным издания, которое ссылается на свои источники в дипломатических кругах Великобритании, в список лиц, которые попадут под санкции ЕС, войдут члены высшего руководства ГРУ. Предположительно, это будут 6 человек, которые якобы связаны с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Уже известно, что фигурантам списка будет запрещён въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы, размещённые в банковских структурах государств ЕС, будут заморожены.