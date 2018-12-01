Идеальный свадебный букет: каким он должен быть

Свадебный букет должен гармонировать с общей атмосферой торжественного мероприятия, поэтому при его выборе d в магазине Цветы Столицы следует принимать во внимание целый ряд факторов, в том числе:

цветные элементы, используемые в нарядах новобрачных;

оттенки, присутствующие в макияже невесты;

цветовое решение свадьбы.

Что касается цвета букета, то эксперты не советуют блондинкам пользоваться чересчур яркими цветами, чтобы они не отвлекали все внимание на себя. Букеты чисто белых цветов тоже использовать не следует, поскольку образ выйдет невыразительным. Лучше всего выбрать пастельные нежные тона.

Главные критерии при подборе формы свадебного букета – телосложение невесты и фасон ее платья. Вытянутые букеты хорошо смотрятся в сочетании с длинными и не очень пышными платьями. Букеты круглой формы являются универсальными – они гармонируют с любыми моделями платьев, вне зависимости от роста и фигуры невесты.

При подготовке свадебного букета также полезно соблюдать несколько рекомендаций, приведенных ниже.