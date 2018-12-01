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Москва, 02.12.2018

Идеальный свадебный букет: каким он должен быть

«Expert Online» 2018

Свадебный букет должен гармонировать с общей атмосферой торжественного мероприятия, поэтому при его выборе d в магазине Цветы Столицы следует принимать во внимание целый ряд факторов, в том числе:

  • цветные элементы, используемые в нарядах новобрачных;
  • оттенки, присутствующие в макияже невесты;
  • цветовое решение свадьбы.

Что касается цвета букета, то эксперты не советуют блондинкам пользоваться чересчур яркими цветами, чтобы они не отвлекали все внимание на себя. Букеты чисто белых цветов тоже использовать не следует, поскольку образ выйдет невыразительным. Лучше всего выбрать пастельные нежные тона.

Главные критерии при подборе формы свадебного букета – телосложение невесты и фасон ее платья. Вытянутые букеты хорошо смотрятся в сочетании с длинными и не очень пышными платьями. Букеты круглой формы являются универсальными – они гармонируют с любыми моделями платьев, вне зависимости от роста и фигуры невесты.

При подготовке свадебного букета также полезно соблюдать несколько рекомендаций, приведенных ниже.

  • Нередко невесты, увидевшие, что их букет находится в состоянии «не первой свежести», обрушиваются с критикой на флориста, хотя чаще всего это следствие несоблюдение правил доставки. Необходимо заблаговременно объяснить жениху, что свадебный букет требует крайне бережного обращения. Лучше всего перевозить его в руках. Любые другие способы, в том числе использование разнообразных приспособлений (коробок, банок и т. п.) не гарантируют сохранность букета. Флористы не советуют перевозить его на сидении автомашины, так как из-за реакции с воздухом на получивших повреждения лепестках в скором времени появляются темные пятна. В особенности это относится к белым цветам.
  • Если возникла необходимость оставить свадебный букет дома, то нужно поставить его в устойчивую вазу или банку и разместить в прохладном месте, куда не могут попасть животные. Если букет с портбукетницей, можно обойтись без воды. Если же стебли растений открыты, то в емкость надо налить небольшое количество воды, не намочив украшающие ручку ленты.
  • Для максимально долгого сохранения свежего вида букета перед выездом и на протяжении дня (в особенности в жару) его нужно спрыскивать водой при помощи опрыскивателя.
  • Необходимо узнать о том, есть ли аллергия на присутствующие в букетах растения у людей, которые будут находиться возле невесты в течение всей свадьбы.
  • При украшении ручки букета камнями, брошками и др. необходимо размещать их так, чтобы они не натирали кожу – надо позаботиться о том, чтобы букет можно было держать в руках с удобством и удовольствием.
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