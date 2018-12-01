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Москва, 03.12.2018

Как выбрать типографию

«Expert Online» 2018

Количество типографий весьма велико, и качество предоставляемых ими услуг значительно различается. А потому выбрать среди них наиболее достойную не так-то просто. При решении данной задачи первым делом нужно составить список из полутора десятков кандидатов, воспользовавшись справочником предприятий или поисковиками в интернете.

Затем надо сопоставить их расценки на типовой заказ. Слишком дорогие услуги являются поводом обратиться в другую типографию, как и слишком дешевые, поскольку высокое качество предполагает адекватные цены, особенно ели вам необходима срочная печать листовок.

Помимо адекватности цен, необходимо обратить повышенное внимание на адекватность сотрудников типографии. Это относится как к руководителям, так и к исполнителям. Определить ориентированность типографии на клиента можно еще на стадии телефонных переговоров. Возможность сэкономить несколько процентов от стоимости заказа имеет небольшое значение по сравнению с вероятными рисками.

На следующей стадии надо рассмотреть местонахождение кандидатов. Если заказы носят срочный характер, то в типографию придется часто ездить. В итоге из пятнадцати кандидатов останется три-пять самых подходящих. Чтобы выбрать среди них наиболее достойного исполнителя, надо каждому из оставшихся кандидатов отправить макет для выполнения цветопробы. Затем необходимо выполнить оценку качества цвета. При наличии образца (к примеру, каталога эталонов), следует воспользоваться им. При отсутствии образца оценка цвета производится визуально. Если обнаружено небольшое отклонение в цвете, то для рекламных материалов это не играет особой роли, но в других случаях, к примеру, для компонентов игры, это очень важно.

При оценке цветопробы следует учитывать равномерность заливки листа, наличие линий, пятен и прочих изъянов. Пробник нужно смять, приложить к разным предметам и поверхностям, потереть. В ряде случаев краска легко облазит, а типография отказывается принимать претензии от заказчика, так как тот подписал договор, в котором не оговариваются подобные ситуации. Однако есть типографии, обеспечивающие высокое качество печатной продукции при исполнении всех заказов.

Необходимо учитывать, что при отсутствии конкретных условий в договоре работа типографий регулируется ГОСТом. При несоответствии качества заказа ГОСТу он считается браком, и это является основанием для отказа в оплате услуг типографии. Если же качество заказа соответствует ГОСТу, но не оправдывает ожиданий заказчика, то деятельность типографии соответствует законодательству, и предъявляемые к ней заказчиком претензии, с правовой точки зрения, недействительны.

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