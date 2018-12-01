Основные принципы белковой диеты

Существует несколько методик избавления от избыточного веса, которые называют белковой диетой. Все они основываются на частичном или полном исключении углеводов из рациона и на увеличении доли протеинов в питании.

Белковая диета дает возможность уменьшить массу тела на четыре-шесть килограммов за две недели. Она предусматривает соблюдение следующих принципов:

питаться следует часто и понемногу, без переедания;

в каждую порцию должны быть включены как продукты, содержащие протеин, так и продукты, содержащие другие необходимые организму вещества;

завтракать надо не раньше, чем спустя один час после пробуждения, а ужинать – за несколько часов перед отходом ко сну;

необходимо полностью отказаться от употребления газированных и сладких напитков, поскольку они содержат много углеводов и стимулируют аппетит;

необходимо свести к минимуму количество потребляемых сладких фруктов; допустимо, к примеру, употреблять один-два цитрусовых фрукта, однако только до обеда;

во время диеты необходимо употреблять большое количество воды – не менее полутора литров в сутки;

в течение одних суток допускается употребление не более сорока граммов продуктов, в которых содержатся жиры животного происхождения;

консервы, фастфуд, мучные изделия, субпродукты, сладости, полуфабрикаты из рациона полностью исключаются.

Самая высокая доля белка содержится в постном мясе, поэтому его следует обязательно включить в перечень продуктов белковой диеты. Что касается мясных продуктов, то из них лучше всего выбрать постную говядину, баранину, курятину, утятину и индюшатину. В свинине содержится много жира, и на время белковой диеты от нее надо отказаться. Кроме того, необходимо отказаться от употребления копченого и консервированного мяса, а также сосисок, колбасы, сарделек, в которых содержится очень мало полезных веществ.

Большое количество высококачественного белка содержится в рыбе и морепродуктах. Организм усваивает его гораздо легче, чем «мясной» белок, и в нем присутствуют все необходимые для нормальной жизнедеятельности аминокислоты.

В ходе каждого приема пищи следует употреблять белки вместе с полезными овощами (капустой, огурцами, помидорами), которые лучше есть в свежем виде. От картофеля, редьки, свеклы и других крахмалосодержащих овощей следует отказаться.

Надо учитывать, что продолжительное пребывание на белковой диете несет в себе риски отрицательных последствий из-за нехватки витаминов, минералов и углеводов. Максимальная частота белковой диеты без риска причинить вред организму – раз в год, а ее максимальная продолжительность ограничена двумя неделями.