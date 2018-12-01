Особенности долгосрочной аренды квартиры

Тех, кто желает снять квартиру на долгий срок, подстерегает немало опасностей. Ниже приведен ряд рекомендаций экспертов, помогающих принять правильное решение и избежать потерь денег и времени при аренде жилья.

При поиске к примеру однокомнатной квартиры https://krasnoyarsk.gorarenda.com/snyat/dolgosrochnaya-arenda-odnokomnatnyh-kvartir, первым делом необходимо выполнить проверку документов на квартиру. Наймодатели могут совершить несколько разновидностей мошеннических действий в арендных отношениях. Одним из таких действий является субаренда жилья –пересдача жилья нанимателем третьим лицам без постановки в известность его собственника. Мошенник арендует жилье посуточно, например, на неделю. В течение этого времени он пересдает его нескольким нанимателям по привлекательным ценам, а после получения предоплаты за несколько месяцев исчезает вместе с деньгами незадачливых нанимателей. Убедиться в том, что жилье на самом деле принадлежит арендодателю, можно на основе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В договоре необходимо прописать срок аренды квартиры. Весной и летом встречаются владельцы жилья, выдающие сдачу своей сезонной недвижимости за сдачу на продолжительное время. В результате наниматель спустя несколько месяцев сталкивается с необходимостью вновь искать себе новую квартиру и переезжать в нее. Нужно также учитывать, что если в договоре аренды не указан срок, то он по закону считается заключенным на пять лет.

Не следует проявлять излишнюю доверчивость к любезно ведущим себя арендодателям. Мошенники публикуют объявления о сдаче благоустроенной квартиры, расположенной в хорошем районе, по доступной стоимости. Клиенты созваниваются с ними и поддаются на их уговоры перечислить им небольшой задаток на их счет. Во всех случаях необходимо добиваться личной встречи. А оплачивать аренду по безналичному расчету можно лишь после подписания договора найма. Кроме того, не следует брать с собой всю сумму наличных денег при посещении квартиры для заключения договора. В ней арендатора может поджидать группа грабителей.

Нельзя относиться слишком доверчиво к любой информации, размещенной в интернете, поскольку проверить ее достоверность зачастую невозможно.

При общении с владельцем квартиры нужно проявлять дружелюбие и спокойствие, но при этом соблюдать дистанцию. Специально подстраиваться под поведение арендодателя не следует. В арендных отношениях надо продемонстрировать свою ответственность и принципиальность.