Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 03.12.2018

Особенности долгосрочной аренды квартиры

«Expert Online» 2018

Тех, кто желает снять квартиру на долгий срок, подстерегает немало опасностей. Ниже приведен ряд рекомендаций экспертов, помогающих принять правильное решение и избежать потерь денег и времени при аренде жилья.

При поиске к примеру однокомнатной квартиры https://krasnoyarsk.gorarenda.com/snyat/dolgosrochnaya-arenda-odnokomnatnyh-kvartir, первым делом необходимо выполнить проверку документов на квартиру. Наймодатели могут совершить несколько разновидностей мошеннических действий в арендных отношениях. Одним из таких действий является субаренда жилья –пересдача жилья нанимателем третьим лицам без постановки в известность его собственника. Мошенник арендует жилье посуточно, например, на неделю. В течение этого времени он пересдает его нескольким нанимателям по привлекательным ценам, а после получения предоплаты за несколько месяцев исчезает вместе с деньгами незадачливых нанимателей. Убедиться в том, что жилье на самом деле принадлежит арендодателю, можно на основе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В договоре необходимо прописать срок аренды квартиры. Весной и летом встречаются владельцы жилья, выдающие сдачу своей сезонной недвижимости за сдачу на продолжительное время. В результате наниматель спустя несколько месяцев сталкивается с необходимостью вновь искать себе новую квартиру и переезжать в нее. Нужно также учитывать, что если в договоре аренды не указан срок, то он по закону считается заключенным на пять лет.

Не следует проявлять излишнюю доверчивость к любезно ведущим себя арендодателям. Мошенники публикуют объявления о сдаче благоустроенной квартиры, расположенной в хорошем районе, по доступной стоимости. Клиенты созваниваются с ними и поддаются на их уговоры перечислить им небольшой задаток на их счет. Во всех случаях необходимо добиваться личной встречи. А оплачивать аренду по безналичному расчету можно лишь после подписания договора найма. Кроме того, не следует брать с собой всю сумму наличных денег при посещении квартиры для заключения договора. В ней арендатора может поджидать группа грабителей.

Нельзя относиться слишком доверчиво к любой информации, размещенной в интернете, поскольку проверить ее достоверность зачастую невозможно.

При общении с владельцем квартиры нужно проявлять дружелюбие и спокойствие, но при этом соблюдать дистанцию. Специально подстраиваться под поведение арендодателя не следует. В арендных отношениях надо продемонстрировать свою ответственность и принципиальность.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    3. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России