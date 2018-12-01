Особенности и сфера использования харвестеров

Деятельность предприятий, специализирующихся на лесозаготовках и деревообработке, в настоящее время невозможна без использования харвестеров.

Они представляют собой многофункциональные устройства высокой мощности, используемые при обработке любых пород древесины.

Главная структурная деталь инструмента – харвестверная головка. Это изготовленная из металла рама с захватными рычагами. Данный элемент позволяет с помощью харвестеров без особых усилий валить деревья, выполнять раскряжевку, обрезать сучья и решать другие подобные задачи. Закрепленные на раме харвестерной головки рычаги оснащены гидравлическими моторами и гидроцилиндрами. При осуществлении работы с большим деревом требуется выполнить дополнительную операцию – сформировать валочный момент. Это делается с использованием особых манипуляторов, которые направляют ствол в необходимую сторону.

Если вы решили купить харвестерную головку, то главное достоинство применения при работе с древесиной заключается в одновременном выполнении нескольких лесозаготовительных процедур. В ходе падения дерева его ствол пропускается через харвестерную головку, которая обрезает сучья и производит раскряжевку, что обеспечивает возможность существенного уменьшения затрат труда и времени на обработку древесины. Именно этим обусловлена высокая популярность данного оборудования среди бизнесменов, занимающихся связанной с осуществлением подобных операций деятельностью. Следует принимать во внимание, что выполнить все процедуры с использованием харвествера надлежащим образом может лишь оператор, имеющий соответствующий опыт.

Исходя из принципа функционирования, харвестеры подразделяются на непрерывные и цикличные. При выборе одной из этих разновидностей данного оборудования необходимо руководствоваться планируемым режимом работы. Процедура раскряжевки ствола производится с использованием специальных измерительных механизмов, имеющихся на всех моделях харвестеров, которые предлагают в настоящее время производители. На харвестеры может быть установлено разнообразное дополнительное оборудование, включая телефоны, солнцезащитные конструкции, системы кондиционирования и обогрева, радио.

Чтобы выбрать наиболее подходящую модель харвестера, следует принимать во внимание ее собственный вес, массу захвата, мощность мотора. Габариты данного оборудования определяются характером планируемых лесозаготовительных работ, а также существующими условиями его хранения и перевозки.