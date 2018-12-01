Особенности проведения технического аудита сайта

Разработка вебсайтов является технически сложной задачей, в ходе решения которой приходится устранять множество возникающих технических ошибок. Без их устранения эффективность продвижения интернет-ресурса в поисковиках понижается, трафик уменьшается, и в конечном счете бизнес недополучает прибыль.

Устранение таких ошибок осуществляется в рамках процедуры, называемой техническим аудитом. На начальной стадии создания технический аудит веб сайта производится при подготовке к загрузке файлов на сервер. В дальнейшем технический аудит вебсайта производится каждый раз после выполнения модернизаций, различных доработок, изменений в программном коде.

Возникновение технических ошибок обусловлено как человеческим фактором (низкая квалификация или невнимательность программистов), так и особенностями функционирования систем управления вебсайтами. Для эффективного выявления технических ошибок, возникающих при разработке и поддержке вебсайтов, необходимо иметь четкое представление об их характере.

В число наиболее распространенных технических проблем входят следующие:

Низкое качество оптимизация скорости вебсайта.

Неправильное структурирование информации.

Ошибки с зеркалами вебсайта, обусловленные тем, что главное зеркало не было выбрано, и поисковики выбрали неэффективную для продвижения версию онлайн-ресурса.

Неправильное использование тегов.

Битые ссылки.

Дублирование содержания, страниц, метаданных. Оно ведет к сбоям в установлении релевантности лендингов.

Низкое качество разработки структуры вебсайта.

Отсутствие или неправильная настройка файла Robot.txt.

Ошибки HTML-кода.

Низкое качество оптимизации вебсайта для мобильных гаджетов.

В связи с большим количеством разнообразных ошибок, вошедших в приведенный выше список, к техническому аудиту желательно привлекать опытных и высококвалифицированных профессионалов. Кроме того, в ходе аудита используется специализированное ПО для SEO-оптимизации и привлекаются интернет-сервисы. В некоторых конструкторах вебсайтов есть встроенные модули для тестирования, нахождения ошибок и даже возможность скорректировать технические ошибки в автоматическом режиме. К примеру, если в ходе форматирования текстового содержания были использованы несовместимые шрифты, которые плохо считываются браузерами, то модуль аудита вебсайта поможет автоматически найти такие шрифты и выполнить их автоматическую замену на совместимые.