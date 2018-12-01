Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 02.12.2018

Особенности проведения технического аудита сайта

«Expert Online» 2018

Разработка вебсайтов является технически сложной задачей, в ходе решения которой приходится устранять множество возникающих технических ошибок. Без их устранения эффективность продвижения интернет-ресурса в поисковиках понижается, трафик уменьшается, и в конечном счете бизнес недополучает прибыль.

Устранение таких ошибок осуществляется в рамках процедуры, называемой техническим аудитом. На начальной стадии создания технический аудит веб сайта производится при подготовке к загрузке файлов на сервер. В дальнейшем технический аудит вебсайта производится каждый раз после выполнения модернизаций, различных доработок, изменений в программном коде.

Возникновение технических ошибок обусловлено как человеческим фактором (низкая квалификация или невнимательность программистов), так и особенностями функционирования систем управления вебсайтами. Для эффективного выявления технических ошибок, возникающих при разработке и поддержке вебсайтов, необходимо иметь четкое представление об их характере.

В число наиболее распространенных технических проблем входят следующие:

  • Низкое качество оптимизация скорости вебсайта.
  • Неправильное структурирование информации.
  • Ошибки с зеркалами вебсайта, обусловленные тем, что главное зеркало не было выбрано, и поисковики выбрали неэффективную для продвижения версию онлайн-ресурса.
  • Неправильное использование тегов.
  • Битые ссылки.
  • Дублирование содержания, страниц, метаданных. Оно ведет к сбоям в установлении релевантности лендингов.
  • Низкое качество разработки структуры вебсайта.
  • Отсутствие или неправильная настройка файла Robot.txt.
  • Ошибки HTML-кода.
  • Низкое качество оптимизации вебсайта для мобильных гаджетов.

В связи с большим количеством разнообразных ошибок, вошедших в приведенный выше список, к техническому аудиту желательно привлекать опытных и высококвалифицированных профессионалов. Кроме того, в ходе аудита используется специализированное ПО для SEO-оптимизации и привлекаются интернет-сервисы. В некоторых конструкторах вебсайтов есть встроенные модули для тестирования, нахождения ошибок и даже возможность скорректировать технические ошибки в автоматическом режиме. К примеру, если в ходе форматирования текстового содержания были использованы несовместимые шрифты, которые плохо считываются браузерами, то модуль аудита вебсайта поможет автоматически найти такие шрифты и выполнить их автоматическую замену на совместимые.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    3. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России