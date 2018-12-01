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Москва, 02.12.2018

Отличительные черты прокси и особенности их выбора

«Expert Online» 2018

Прокси-сервер играет роль своеобразного посредника, который устанавливает связь между компьютером пользователя и глобальной сетью. Он осуществляет обработку обращений к интернету и передает результаты пользователю.

Современные прокси обеспечивают следующие возможности:

  • увеличение скорости работы в глобальной сети;
  • анонимность работы в глобальной сети;
  • возможность заходить в чаты и на форумы, куда пользователю закрыт доступ.

В настоящее время прокси-сервера имеются в любых локальных и корпоративных сетях, в которых группа пользователей выходит в глобальную сеть через центральный компьютер. Они позволяют системным администраторам контролировать объем входящего и исходящего трафика, видеть, какие страницы посещает каждый пользователь, и при необходимости отключать его от интернета.

Русские прокси-сервера отличаются от остальных тем, что располагаются на территории Российской Федерации и доступны ее жителям, пользующимся услугами провайдера, который подписал соглашение с хостером вебсайта. Все русские прокси-сервера делятся на бесплатные и платные. Оба типа можно найти на специализированных вебсайтах, однако перед тем как делать это, надо понять различия между ними. Особенность публичных серверов заключается в непродолжительности срока их существования. Это обусловлено тем, что они могут оказаться перегруженными запросами в течение очень короткого времени. Это ведет к падению производительности. В то же время иногда есть необходимость в использовании большого числа таких «посредников». В подобных ситуациях предпочтение следует отдавать использованию бесплатных прокси-серверов. Однако надо при этом учитывать, что далеко не все бесплатные прокси-серверы являются безопасными. Попадаются среди них и такие, которые перенаправляют пользователей на вредоносные вебсайты, а также открывают доступ к файлам, которые находятся на компьютерах пользователей. По этой причине при их выборе следует проявлять максимальную осторожность.

Платные прокси-сервера лишены подобных изъянов. Вы можете купить прокси ipv4. Они являются безопасными и обеспечивают возможность надежно скрывать IP-адрес пользователя. Кроме того, пользователи имеют возможность самостоятельно выбирать прокси-сервер по ключевым параметрам. Эксперты также акцентируют внимание на бесперебойности функционирования платных прокси-серверов.

Настройка прокси-сервера обычно осуществляется отдельно к каждой программе. Благодаря этому можно обойтись без перезагрузки операционной системы.

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