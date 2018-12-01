Техническое освидетельствование: особенности экспертизы

Техническое освидетельствование представляет собой экспертизу, цель выполнения которой заключается в подтверждении работоспособного состояния оборудования и в предотвращении возникновения аварийных ситуаций, вызванных техническими причинами.

Проведение первичного и периодического техосвидетельствования осуществляется в заданной последовательности в предварительно запланированные сроки. Согласно утвержденным Ростехнадзором методическим указаниям РД 03-29-93, в ходе проверки технического состояния выполняются следующие действия:

анализируется техническая документация;

осуществляется внутренний и наружный осмотр;

производится гидравлическое испытание.

Внеочередная экспертиза проводится в случае несоблюдения обычных условий эксплуатации оборудования. К примеру, если срок, в течение которого техническое устройство не использовалось, составляет больше одного года или оно установлено заново после демонтажа. Вы можете заказать техническое освидетельствование в Саратове или в любом другом регионе. Другая причина для проведения внеочередного техосвидетельствования – реконструкция или ремонт оборудования. Кроме того, оно может выполняться по требованию Ростехнадзора.

Помимо этого, существуют индивидуальные критерии для каждого вида оборудования, на основании которых принимается решение о проведения внеочередного техосвидетельствования. К примеру, для водогрейных и паровых котлов применяются следующие критерии:

больше пятнадцати процентов анкерных связей любой стенки;

одновременно больше пятидесяти процентов общего числа дымогарных или кипятильных и экранных труб либо сто процентов экономайзерных и пароперегревательных труб.

Для сосудов применяются следующие критерии:

защита стенок специальным покрытием;

аварии сосуда либо его деталей, функционирующих под давлением, когда необходимость в проведении такой экспертизы требуется по объему восстановительных работ.

Внеочередное техосвидетельствование трубопроводов горячей воды и пара производится по окончании ремонтных работ, связанных со сваркой.

Минимальная частота наружного осмотра для трубопроводов горячей воды и пара составляет раз в три года. Минимальная частота внутреннего и наружного осмотров для водогрейных и паровых котлов составляет раз в четыре года, минимальная частота гидравлического испытания для этих устройств составляет раз в восемь лет. Для функционирующих под давлением сосудов периодичность осуществления экспертизы прописывается в руководстве по их использованию или устанавливается согласно требованиям ПБ 03-576-03.