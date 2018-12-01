Юридические услуги: как выбрать профессиональное сопровождение

Все клиенты юридических фирм делятся на две категории: непрофессиональные и профессиональные заказчики. Первые ничего не понимают в сути вопроса ни в плане законодательства, ни на практическом уровне.

Вторые разбираются по меньшей мере в нормативных документах. Но и те, и другие при использовании услуг юридической фирмы могут столкнуться с рядом серьезных проблем. Поэтому при выборе профессионального юридического сопровождения, к примеру как от компании https://yurfirm.ru/, необходимо соблюдать ряд правил, позволяющих отсеять неквалифицированных юристов и не стать жертвой юридически грамотных мошенников. Эти правила приведены ниже. Нельзя доверять юристу, который дает стопроцентную гарантию. Максимум, что он может предварительно сообщить – это шансы на благополучный исход дела. При судебных разбирательствах возможны неожиданности, и квалифицированный специалист это отлично понимает.

Договор должен заключаться на условиях частичной предоплаты и доплаты по факту выигранного в суде дела. Необходимо прочитать договор внимательно. В нем может содержаться пункт, согласно которому клиенту придется оплатить все понесенные юридической фирмой расходы, а их размер она определит самостоятельно.

Необходимо попросить юридическую фирму предоставить договор для ознакомления. Если она отказывается это сделать, то пользоваться ее услугами не следует.

Необходимо обезопасить себя, предложив юридической фирме изменить подсудность в договоре на арбитражный суд. Недобросовестные юридические фирмы откажутся от внесения такой оговорки. По этому критерию легко отсеять ненадежных исполнителей.

Не следует придавать большое значение местонахождению фирмы. Вместо того следует ориентироваться на уровень квалификации ее сотрудников.

Квалификация юриста никак не связана с его полом и возрастом, а потому на эти факторы можно не обращать внимания.

При подписании договора с ИП или ООО необходимо проверить, является этот ИП или это ООО действующим. Такие сведения можно получить бесплатно на вебсайте ФНС. В техническом плане выбор между ИП и ООО не имеет никакого значения.

Необходимо ознакомиться с содержанием отзывов о выбранной юридической фирме в интернете. Если фирма крупная, а число отрицательных отзывов о ее деятельности и качестве ее услуг велико, то вероятнее всего, что это – проявление недобросовестной конкурентной борьбы. В иных случаях крупные фирмы всегда решают подобные вопросы быстро и мирно, либо через суд, не допуская появления подобных отзывов в глобальной сети.