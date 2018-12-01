Юридические услуги: как выбрать профессиональное сопровождение

Все клиенты юридических фирм делятся на две категории: непрофессиональные и профессиональные заказчики. Первые ничего не понимают в сути вопроса ни в плане законодательства, ни на практическом уровне.
Вторые разбираются по меньшей мере в нормативных документах. Но и те, и другие при использовании услуг юридической фирмы могут столкнуться с рядом серьезных проблем. Поэтому при выборе профессионального юридического сопровождения, к примеру как от компании https://yurfirm.ru/, необходимо соблюдать ряд правил, позволяющих отсеять неквалифицированных юристов и не стать жертвой юридически грамотных мошенников. Эти правила приведены ниже.
- Нельзя доверять юристу, который дает стопроцентную гарантию. Максимум, что он может предварительно сообщить – это шансы на благополучный исход дела. При судебных разбирательствах возможны неожиданности, и квалифицированный специалист это отлично понимает.
- Договор должен заключаться на условиях частичной предоплаты и доплаты по факту выигранного в суде дела. Необходимо прочитать договор внимательно. В нем может содержаться пункт, согласно которому клиенту придется оплатить все понесенные юридической фирмой расходы, а их размер она определит самостоятельно.
- Необходимо попросить юридическую фирму предоставить договор для ознакомления. Если она отказывается это сделать, то пользоваться ее услугами не следует.
- Необходимо обезопасить себя, предложив юридической фирме изменить подсудность в договоре на арбитражный суд. Недобросовестные юридические фирмы откажутся от внесения такой оговорки. По этому критерию легко отсеять ненадежных исполнителей.
- Не следует придавать большое значение местонахождению фирмы. Вместо того следует ориентироваться на уровень квалификации ее сотрудников.
- Квалификация юриста никак не связана с его полом и возрастом, а потому на эти факторы можно не обращать внимания.
- При подписании договора с ИП или ООО необходимо проверить, является этот ИП или это ООО действующим. Такие сведения можно получить бесплатно на вебсайте ФНС. В техническом плане выбор между ИП и ООО не имеет никакого значения.
- Необходимо ознакомиться с содержанием отзывов о выбранной юридической фирме в интернете. Если фирма крупная, а число отрицательных отзывов о ее деятельности и качестве ее услуг велико, то вероятнее всего, что это – проявление недобросовестной конкурентной борьбы. В иных случаях крупные фирмы всегда решают подобные вопросы быстро и мирно, либо через суд, не допуская появления подобных отзывов в глобальной сети.