Киев продолжает монетизировать Керчь

Петр Порошенко продолжает эксплуатацию истории с боем в Керченском проливе. И на внутренней арене, и на международной. При этом, путая свои интересы с государственными.

Санкции, всякие разные

Для президента главное – выживание его лично и его режима в целом, именно в таком ключе он и раскручивает историю с «Керченским боем».

Так, на международной арене Петр Алексеевич продолжает ратовать за введение глобальных антироссийских санкций с целью а) навредить России, б) сплотить Запад вокруг надоевшей им вечно просящей Украины и в) провозгласить себя главным инициатором введения санкций и лидером антироссийской кампании Запада.

Поначалу, как известно, Европа к санкциям отнеслась скептически – даже ее восточноевропейские члены. Однако затем на помощь Порошенко пришла антироссийская часть западного истеблишмента. Активизировался назначенный США общественный защитник киевского режима – Курт Волкер. По его словам, не важно кто несет ответственность за этот инцидент – санкции все равно должны быть введены против России.

Подали голос и некоторые берлинские политики – в частности, те, которым нужно работать над собственной информационной раскруткой. Так, генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (потенциальная преемница Меркель на посту канцлера) выступила с идеей закрыть европейские порты для российских судов, следующих из Азовского моря. Видимо, госпожа Крамп-Карренбауэр хочет повторить успех Меркель, которая возглавила антироссийский лагерь после 2014 года и таким образом укрепила свое политическое лидерство в ЕС – однако нужно понимать, что сейчас европейский тренд сменился, как меняются и лидеры самой Европы. Приходят люди, которые понимают, что конфликт с Россией слишком затратен, а также бессмысленен на фоне ряда иных угроз старому свету.

Не обошлось, конечно, и без поляков. Так, в ходе совместной пресс-конференции с Павлом Климкиным министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал к введению очередных санкций ЕС против России. Прежде всего – персональных, в отношении лиц, которые причастны к организации выборов в ДНР и ЛНР.

Однако Украине нужны совсем иные санкции – не персональные, а направленные против сегментов российской экономики. А еще лучше такие, которые предотвратят создание Северного Потока-2, который грозит Киеву не просто потерей доходов за транзит, но и закрытием целых участков украинской ГТС. Именно поэтому Климкин и стращал Старый свет, приводя весьма странные аналогии. «Всем прекрасно понятно, что это тотальная газовая удавка для Европы, и все прекрасно помнят, что российский газ - это всегда нервно-паралитический газ, как в случае "новичком"», - отметил украинский министр. Очень любопытно узнать, как на это отреагирует госпожа Крамп-Карренбауэр, поддержит ли она украинского министра в деле дискредитации важнейшего экономического и политического проекта Германии?

Россиянам тут не место

Не менее важным для Порошенко является и отыгрыш боя на внутриполитической арене. Особенно на фоне того, как в воздухе все отчетливее пахнет зрадой в истории с Томосом (последний колеблющийся иерарх УПЦ МП – митрополит Винницкий и Барский Симеон – не получил поддержки в своей епархии и вынужден был подчиниться решению Синода УПЦ МП, выступившего против Томоса от Варфоломея). Именно поэтому президент закручивает гайки в стране.

Естественно, он не говорит о том, что целью его кампании является победа на выборах или их отмена. «Не существует никаких доказательств того, что это моя попытка намеренно спровоцировать кризис для влияния на избирательный процесс. Здесь совсем не стоит вопрос моей популярности накануне голосования. К сожалению, в настоящее время на кону суверенитет и территориальная целостность Украины», - уверяет Петр Порошенко. И именно необходимостью этой защиты территориальной целостности Киев объясняет и введение режима чрезвычайного военного положения на 30 дней ряде восточных и южных регионов страны (где по странному стечению обстоятельств сильна протестная активность, и где люди собирались отдать голоса за условно «пророссийского» кандидата, который должен был обойти Петра Порошенко на выборах и выйти на рандеву с Юлей во втором туре).

Необходимостью этой защиты объясняется и отрыв населения от производства. С 3 декабря на Украине «начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными», - говорится в заявлении ВСУ. Сборов, на которые будут выделены неплохие средства.

Ну и, наконец, необходимостью этой защиты объясняется и решение Киева закрыть страну от посещения ряда россиян. Киев запретил въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет (за исключением отдельных гуманитарных причин визита – на похороны и т.п.). По словам председателя погранслужбы Петра Цигикала, таким образом Украина хочет не допустить формирования на своей территории российских «частных армий», и «не дать им провести операции, которые они проводили в 2014 году».

Всему свое время

Москва, естественно, не собирается принимать аналогичные меры. «Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Вместо этого Кремль собирается использовать помешательство украинского режима для того, чтобы выгодно оттеняться на его фоне. В том числе и в глазах граждан самой Незалежной. «Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», - заявил Владимир Путин. А что же касается судьбы самих моряков (о которых Порошенко в пылу борьбы забыл), то позиция Москвы проста и очевидна. «Пока вопросы об обмене не стоят. И украинская сторона таких вопросов не поднимала. Но сейчас об этом и говорить-то рано. Сейчас идет следствие, - заявил Владимир Путин. - Нам нужно получить полные показания со стороны моряков. Все это оформить соответствующим образом, а там видно будет». В конечном итоге моряков, скорее всего, обменяют (как, возможно, и взятые украинские боевые каноэ – например, на российские суда «Норд» и «Механик Погодин»), и можно не сомневаться – Петр Порошенко назовет это не «обменом», а «освобождением украинских граждан и собственности благодаря инициированной им глобальной кампании давления на Россию». Однако для Москвы главное, чтобы после этого освобождения европейские партнеры запретили ему впредь проводить такого рода провокации.



