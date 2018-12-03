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Москва, 03.12.2018

Курс доллара падает по всем фронтам на фоне новостей из Аргентины

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара падает по всем фронтам на фоне новостей из Аргентины
DPA/TASS

Курс доллара снижается по всем фронтам в понедельник утром после того на фоне итогов встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20. Трехмесячная отсрочка ввода новых пошлин способствовала росту рисковых настроений и снижению спроса на более надежные активы.

По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1350 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,5 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,57 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,33% до 96,95 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Лидерам США и Китая удалось достичь временного перемирия в длительной торговой войне. В частности, по итогам саммита G20 США согласились не поднимать пошлины в отношении Китая с 10% до 25% с 1 января на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%.

На торгах понедельника рубль поддержит также 5%-й рост цен на нефть. Шансы на заключение новой сделки ОПЕК+ переговоров России и Саудовской Аравии в Аргентине. 

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 декабря 2018 года составляет 66,53 рубля, курс евро на сегодня равен 75,74 рубля.

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