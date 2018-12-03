Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 03.12.2018

Киев всеми силами пытается скрыть правду о Крыме

«Expert Online» 2018

Украина всеми силами пытается скрыть от мировой общественности правду о жизни в Крыму, уверен председатель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Общественник считает, что новые правила для иностранных журналистов, которые ввел Киев, свидетельствуют о намерении помешать журналистам своими глазами увидеть жизнь на полуострове.

 «Бывая здесь, иностранные журналисты представят происходящее в невыгодном для Киева свете. Осуществляется, по сути, практика закрытого занавеса», —считает Горбачев.

 Украина предпочитает предоставлять зарубежным журналистам информацию о жизни в Крыму интерпретированную по собственному усмотрению, отметил журналист.

 Как напомнил Горбачев, попасть в Крым можно через российскую территорию по Крымскому мосту или самолетом при наличии  аккредитация МИД РФ для работы иностранных журналистов.

Министерство информационной политики Украины ранее в воскресенье, 2 декабря,  сообщило об установлении нового порядка пересечения границы для сотрудников иностранных СМИ после введения в некоторых областях страны военного положения. В частности, для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска им теперь понадобится специальное разрешение.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    3. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России