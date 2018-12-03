Киев всеми силами пытается скрыть правду о Крыме

Украина всеми силами пытается скрыть от мировой общественности правду о жизни в Крыму, уверен председатель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Общественник считает, что новые правила для иностранных журналистов, которые ввел Киев, свидетельствуют о намерении помешать журналистам своими глазами увидеть жизнь на полуострове.

«Бывая здесь, иностранные журналисты представят происходящее в невыгодном для Киева свете. Осуществляется, по сути, практика закрытого занавеса», —считает Горбачев.

Украина предпочитает предоставлять зарубежным журналистам информацию о жизни в Крыму интерпретированную по собственному усмотрению, отметил журналист.

Как напомнил Горбачев, попасть в Крым можно через российскую территорию по Крымскому мосту или самолетом при наличии аккредитация МИД РФ для работы иностранных журналистов.

Министерство информационной политики Украины ранее в воскресенье, 2 декабря, сообщило об установлении нового порядка пересечения границы для сотрудников иностранных СМИ после введения в некоторых областях страны военного положения. В частности, для перехода на полуостров через украинские пункты пропуска им теперь понадобится специальное разрешение.