Китай-США: перемирие до весны

На пути к миру Пекин и Вашингтон ждет много подводных камней.

Главный итог саммита G20, прошедшего в Буэнос-Айресе, по мнению большинства политологов – заключение 90-дневного перемирия между двумя первыми экономиками планеты: США и КНР. Дональд Трамп пообещал 1 января не вводить новые тарифы на китайские товары взамен обещания Си Цзиньпина пойти со своей стороны на серьезные уступки Вашингтону.

Однако облегченно переводить дух рано, до мира еще очень далеко. Соглашение составлено в расплывчатых заявлениях, позволяющих разную трактовку. Это, а также многочисленные разногласия между странами дают основания скептикам сомневаться в эффективности и жизнеспособности соглашения.

На рабочем обеде в субботу Трамп и Си договорились о прекращении огня в торговой войне. Правда, перемирие временное и рассчитано всего лишь на 90 дней, т.е. до весны. Президенты разъехались по домам, предоставив переговорщикам искать компромиссы. Переговоры обещают быть трудными.

«Мы приветствуем этот шаг (перемирие), но процесс только начинается»,- подытожил итоги встречи в Аргентине Уэнди Катлер, бывший переговорщик со стороны США, а сейчас вице-президент Asia Society Policy Institute.

По соглашению США не станут 1 января повышать тарифы на китайские товары с 10 до 25% на общую сумму, превышающую 200 млрд долларов, как предполагалось ранее. Китай, со своей стороны, обещает резко увеличить закупки продукции американских фермеров и промышленных товаров для уменьшения дисбаланса в торговле. При этом объем увеличения китайского импорта не уточняется.

Вашингтон отвел три месяца на переговоры об интеллектуальной собственности, в краже которой у американских компаний Белый дом обвиняет Пекин. Провал этих переговоров приведет к новой вспышке войны тарифов.

Деловой мир приветствовал подписание соглашения, но все прекрасно понимают, что это только начало долгого пути и что сейчас начнется наиболее трудная работа. Эксперты уверены, что для достижения мира сторонам придется пойти на взаимные уступки.

Американскому руководству придется смириться с мыслью о том, что Соединенным Штатам придется делиться с быстро развивающимся Китаем экономической и стратегической мощью и авторитетом.

В Пекине намекают на полную отмену тарифов после нового раунда переговоров, однако в Вашингтоне о подобной перспективе предпочитают вообще не говорить. Китайская сторона, со своей стороны, не говорит о трех месяцах, выделенных на переговоры, и о возобновлении роста тарифов и назначения новых пошлин в случае их провала. К тому же, в Пекине стараются поменьше говорить об американских товарах, которые Си Цзиньпин обещал покупать.

Со стороны может даже показаться, что Америка и Поднебесная говорят о разных документах. То обстоятельство, что стороны видят в соглашении лишь то, что хотят видеть, т.е. то, что отвечает их интересам, свидетельствует о множестве разногласий и проблем, и дает основания сомневаться в том, что эти разногласия удастся преодолеть за три месяца.

Обращает на себя внимание и то, что Дональд Трамп играл на переговорах первым номером, т.е. вел себя с позиции силы, а Си Цзиньпин находился почти все время в защите. Что бы ни говорили о возможностях Америки и Поднебесной, а в последнее время о том, что Китай едва ли не со дня на день окончательно обойдет США и станет первой экономикой мира, говорят все, кому не лень, все же китайцы пока слабее и поэтому несут более серьезные убытки от торговой войны. Ввиду этого товарищу Си пришлось смирить гордость и играть в Буэнос-Айресе вторым номером. Не удивительно, что обещания в основном давал Китай. Пекин, например, пообещал ужесточить наказания для тех, кто везет в США опиоидный анальгетик фентанил. Председателю КНР пришлось пообещать перестать чинить препятствия слиянию производителей чипов Qualcomm и NXP, которое Пекин до сих пор запрещал.

Формально Трамп может попытаться объявить себя победителем, как он это делает после каждых переговоров, но сразу после возвращения американского президента на родину на него обрушился шквал критики. Причем, в числе критиков замечены и его сторонники, которые перещеголяли по враждебности отношения к Китаю демократов.