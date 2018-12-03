На Украине сделали очередное жёсткое заявление по «Северному потоку-2»

Владимир Гройсман – глава Кабмина Украины – сделал жёсткое заявлению о строящемся газопроводе «Северный поток-2», назвав его формой «замаскированной войны».

По его словам, эта война, которую якобы ведёт Россия, направлена против потребителей газа в государствах Европы, пишет Die Welt.

«Мы считаем, что «Северный поток-2» – это российское геополитическое оружие, при помощи которого Москва проводит замаскированную войну против Старого Света», – резюмировал Гройсман, добавив, что статус Украины как главного транзитера «голубого топлива» играет ключевую роль для безопасности европейского континента.

Ранее сообщалось, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр – вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ – высказалась о судьбе «Северного потока-2», назвав предложение о его приостановке – жестоким.

Напомним, 1 декабря стало известно, что депутаты Европарламента подготовили резолюцию, в которой содержится предложение незамедлительно прекратить строительство газопровода «Северный поток-2».