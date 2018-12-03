Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 04.12.2018

На Украине сделали очередное жёсткое заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Владимир Гройсман – глава Кабмина Украины – сделал жёсткое заявлению о строящемся газопроводе «Северный поток-2», назвав его формой «замаскированной войны».

По его словам, эта война, которую якобы ведёт Россия, направлена против потребителей газа в государствах Европы, пишет Die Welt.

«Мы считаем, что «Северный поток-2» – это российское геополитическое оружие, при помощи которого Москва проводит замаскированную войну против Старого Света», – резюмировал Гройсман, добавив, что статус Украины как главного транзитера «голубого топлива» играет ключевую роль для безопасности европейского континента.

Ранее сообщалось, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр – вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ – высказалась о судьбе «Северного потока-2», назвав предложение о его приостановке – жестоким.

Напомним, 1 декабря стало известно, что депутаты Европарламента подготовили резолюцию, в которой содержится предложение незамедлительно прекратить строительство газопровода «Северный поток-2».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    2. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
    3. Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили
      Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили