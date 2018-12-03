Минэнерго сообщило о нейропрогнозе нефтяных цен

Нейронефть

Согласно прогнозу Института энергетической стратегии (ИЭС), опубликованному Минэнерго РФ, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до 50 долларов. В дальнейшем, говорится на сайте Минэнерго РФ, вплоть до 2026 года, ценовая динамика будет менее стабильна – если до 2021 года прогнозируется рост цены, то к 2023 году вероятно ее падение до 60 долларов, а затем возможен возврат к 85-90 долларам к концу 2024 года.

Прогноз примечателен тем, что Институт энергетической стратегии (ИЭС) с участием специалистов Университета Дубны сделал его с помощью самообучающейся нейронной модели динамики мировых нефтяных цен. Модель основана на поиске повторяющихся тенденций в исторической динамике цен и их экстраполяции в будущее.

Как утверждается, с ее помощью были предсказаны ценовые пики 2008-2009 гг. провал нефтяной конъюнктуры 2015 года и последующая динамика. ИЭС является «координационно-аналитическим центром по разработке и мониторингу Энергетической стратегии России», а так же центром нейросетевого прогнозирования конъюнктуры мирового нефтегазового рынка (и структурного прогнозирования энергетики будущего).

Думай и богатей

Как считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, прогнозы с опорой на нейросеть будут привлекать больше внимания, особенно в связке с министерством, но не нужно очаровываться термином «нейросеть» и ожидать от него каких-либо сногсшибательно точных прогнозов. Пока на бирже такой инструмент не изобретен и вряд ли когда-то будет изобретен, в силу природы биржевых торгов и природы установления цен на биржевые товары и ценные бумаги.

Как говорится в сообщении, «с помощью этой модели были заранее предсказаны ценовые пики 2008-2009 гг., провалы нефтяной конъюнктуры 2015 года», отмечает аналитик. Если это так, говорит он, то предсказания должны были принести Институту баснословную прибыль. Любой прогноз, что аналитической команды, что нейронной сети, ценен в первую очередь настолько, насколько его автор готов поставить собственные деньги в исполнение этого прогноза, а во вторую очередь — насколько этот прогноз достоверен, комментирует он.

Нужно понимать природу нейросетей — они «обучаются» на основе прошлых данных, но, строго говоря, поведение цены в прошлом не говорит о ее поведении в будущем, подчеркивает Алексей Антонов. И если на основе линейных прошлых данных делается прогноз, в любой момент может произойти нелинейное событие, которое по объему перекроет все предыдущие оценки. Яркие примеры таких событий на финансовых рынках — это как раз «черные лебеди» 1998, 2008, 2014, которые никто не оказался способен предвидеть.

Говоря о прогнозе стоимости барреля на уровне 50 долларов, Алексей Антонов считает, что он очень вероятен: сейчас Brent торгуется по 62,4 доллара, ей осталось упасть всего на 24%, чтобы достичь прогнозной цены. Фундаментальных поводов для этого предостаточно: Катар объявил о желании выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, санкции против Ирана работают недостаточно хорошо, экономический рост в Азии в целом и в частности в Китае замедляется и приведет к снижению потребления нефти.

Искусственным умом сильны

Усредненные прогнозы на большом таймфрейме — обычное дело, и, как правило, они достаточно объективны, так как нефть ведет себя достаточно циклично, если отбросить эмоциональную волатильность, соглашается старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Срок до 2020 года — «короткий» по рыночным меркам, поэтому здесь может быть погрешность в пределах 10% в обе стороны.

В целом же, уверена аналитик, нет ничего плохого в проникновении возможностей прогрессивных информационных технологий в правительственные расчеты, важно, чтобы они применялись объективно и правильно. Что же касается цены, то, по словам Анны Бодровой основываясь на спаде спроса на энергоносители в мире в ближайшие два-три года из-за торможения темпов роста экономик, цена барреля действительно может снижаться в область 50-57 долларов за баррель Brent.