Польша отказывается от российского газа

Операторы газотранспортных систем польский Gaz System и датский оператор Energinet намерены начать строительство газопровода Baltic Pipe из Норвегии, по которому поляки смогут получать около 8 млрд кубометров газа в год к концу 2022 года, пишет «Коммерсантъ». Заявление компании распространили 30 ноября текущего года.

Как заявляют аналитики отрасли, данное инвестиционное решение приведет к значительному снижению продаж «Газпрома» в Польше и, вероятно, в Прибалтике.

Уточняется, что трубопровод пройдет от норвежского сектора Северного моря в восточном направлении до Дании, затем пересечет ее и через Балтийское море протянется к Польше. Главная суть проекта в предоставлении возможности для Варшавы закупать газ из Норвегии, а Дания при этом будет зарабатывать как страна транзитер.

Уточняется, что газопровод будет введен к 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт Польши с «Газпромом». Точная стоимость проекта не уточняется, сообщается лишь о диапазоне стоимости в $1,8–2,4 млрд.

Как рассказала изданию Мария Белова из Vygon Consulting, Варшава уже подписала контракты на поставку 2,7 млрд кубометров сжиженного газа из Катара и 4,7 млрд кубометров из США к 2022 году.

Для полного покрытия потребностей страны в газе Польше потребуется еще 7–7,3 млрд кубометров газа, и этот объем как раз закрывается Baltic Pipe.