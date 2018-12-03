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Москва, 03.12.2018

Польша отказывается от российского газа

«Expert Online» 2018
  • Польша отказывается от российского газа
Из открытых источников

Операторы газотранспортных систем польский Gaz System и датский оператор Energinet намерены начать строительство газопровода Baltic Pipe из Норвегии, по которому поляки смогут получать около 8 млрд кубометров газа в год к концу 2022 года, пишет «Коммерсантъ». Заявление компании распространили 30 ноября текущего года.

Как заявляют аналитики отрасли, данное инвестиционное решение приведет к значительному снижению продаж «Газпрома» в Польше и, вероятно, в Прибалтике.

Уточняется, что трубопровод пройдет от норвежского сектора Северного моря в восточном направлении до Дании, затем пересечет ее и через Балтийское море протянется к Польше. Главная суть проекта в предоставлении возможности для Варшавы закупать газ из Норвегии, а Дания при этом будет зарабатывать как страна транзитер.

Уточняется, что газопровод будет введен к 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт Польши с «Газпромом». Точная стоимость проекта не уточняется, сообщается  лишь о диапазоне стоимости в  $1,8–2,4 млрд.

Как рассказала изданию Мария Белова из Vygon Consulting, Варшава уже подписала контракты на поставку 2,7 млрд кубометров сжиженного газа из Катара и 4,7 млрд кубометров из США к 2022 году.

Для полного покрытия потребностей страны в газе Польше потребуется еще 7–7,3 млрд кубометров газа, и этот объем как раз закрывается Baltic Pipe.

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