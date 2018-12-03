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Москва, 04.12.2018

Порошенко предложил разорвать договор о дружбе с Россией

«Expert Online» 2018

Глава «незалежной» Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду Украины законопроект, который прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

По словам Ирины Луценко – представителя украинского парламента – Рада может одобрить этот документ уже в самое ближайшее время, передаёт телеканал «112. Украина».

В свою очередь агентство УНН отмечает, что Порошенко назвал неотложным законопроект о денонсации договора о дружбе с Россией.

При этом отмечается, что текст документа пока публично не обнародован.

Наша справка

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нём закреплён принцип стратегического партнёрства и признания нерушимости существующих границ РФ и Украины. Договор является основополагающим документом отношений между двумя странами.

В сентябре 2018 года Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны самостийной о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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