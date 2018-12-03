Преемница Меркель хочет закрыть порты для российских судов

Крамп-Карренбауэр широко замахнулась

Как заявила в интервью агентству Reuters Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая может сменить нынешнего канцлера Германии на этом посту, ФРГ «должна быть готова взять на себя больше ответственности во внешней политике», больше тратя при этом на оборону. Оборону от кого? Угрозу Крамп-Карренбауэр видит в России.

Сделав, правда, важную оговорку, а именно: «Если подтвердится, что агрессия исходила от России ... тогда я думаю, что должен быть четкий ответ», — далее в интервью агентству она говорит: «Одним из ответов может быть, например, остановка российских судов, прибывающих из региона — из Азовского моря — в европейские или американские порты до разрешения ситуации с Украиной». Без уточнения про «Азовское море» это прозвучало бы и вовсе невероятным призывом. Однако, такое уточнение недолго и отбросить.

Это, констатирует Reuters, более жесткая позиция, чем у Ангелы Меркель, которая призвала ранее к деэскалации и диалогу. Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавляет гонку за пост лидера правящих в Германии консерваторов. Опросы показывают, что она более популярна среди членов ХДС и избирателей в целом, чем Ангела Меркель, которую она может сменить. 1001 делегат 7-8 декабря проголосуют за лидера на партийном съезде. Победитель, в трактовке Reuters, займет поул-позицию в гонке, чтобы сменить Меркель и в качестве канцлера.

Портал Finanz уточняет, что согласно недавнему заявлению министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (в настоящее время эта страна председательствует в Евросоюзе), ЕС рассматривает возможность санкций в отношении России в связи с «керченским инцидентом». Но делают это там неохотно. Предварительно необходим «анализ фактов», следует из слов главы австрийского МИД, а как сообщили источники агентства Reuters в Брюсселе, единства по этому вопросу нет и скорее всего, никакие санкции вводиться не будут.

Так можно обидеть слишком многих

Само по себе введение санкций в отношении судов не является большой новостью, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. США регулярно расширяет списки российских судов, которые запрещено обслуживать в международных портах в частности связи с крымскими санкциями. Более того, в санкционных списках числятся судна, приписанные к портам Санкт-Петербурга и Владивостока в связи с нарушением санкционного режима в отношении КНДР. ЕС в отношении российских суден санкции еще не вводил, однако ограничениям, установленным США, следует строго.

Но расширение списка кораблей, на сей раз по инициативе Берлина или Брюсселя, может стать настоящей проблемой не только для судовладельцев, но и для экспортеров и целых отраслей экономики, уверен эксперт. Порты Черного и Азовского морей имеют стратегическое значение для торговли зерном, нефтью и нефтепродуктами. Порты Новороссийска и Туапсе являются крупнейшими пунктами перевалки российского зерна, отправляемого на внешние рынки в объемах примерно 12,5 и 2,5 млн тонн в год. Отправка зерна на экспорт через, например, порты, имеющие выход к Балтийскому морю, нецелесообразно и экономически невыгодно.

Крупнейшие регионы-производители зерновых сосредоточены в Центральном и Южном федеральных округах, напоминает Дмитрий Жарский, таким образом порты Азовского и Черного моря для них являются ближайшими. Однако тут стоит отметить, что в целом в страны ЕС российское зерно, в основном пшеница, практически не поставляется. Крупнейшими рынками сбыта российского зерна остаются Турция, Египет, Иран, относительно небольшие объемы поставляются в страны Африки и Латинской Америки (Мексика, Перу, Уругвай).

А вот с нефтью и нефтепродуктами все не так однозначно в том плане, что введение ограничений в отношении танкеров может поставить под удар топливно-энергетическую безопасность Европы, продолжает аналитик. Поскольку, в отличие от зерна, импортерами российских энергоресурсов являются именно страны Евросоюза. По данным «Транснефти», объем перевалки нефти на экспорт морскими портами в ноябре 2018 года составил 10,2 млн тонн, из них только на Новороссийск пришлось 2,02 млн тонн. До введения в эксплуатацию «Турецкого потока» компенсировать объемы, которые могут выпасть в случае введения санкций в отношении российских суден, будет просто невозможно, что приведет к росту цен на топливо на юге ЕС, а это последствия, за которые Берлин вполне могут призвать к ответу его соседи по Европе.

Тем не менее, уверен Дмитрий Жарский, до таких ограничений не дойдет. Аннегрет Крамп-Карренбаум сейчас борется за кресло канцлера и представляет консерваторов, ей необходимо заручиться поддержкой всех возможных сил, в том числе и проамериканских. Иначе как заигрыванием такие громкие заявления назвать нельзя, поскольку Германия, несмотря на свой статус крупнейшей экономики Европы, не имеет выхода к акватории не то что Азовского или Черного морей, но даже Средиземного. В порты Германии суда из черноморских портов России не заходят, а диктовать свою волю странам юга ЕС, Германия вряд ли станет, поскольку это сразу вызовет рост внутренней напряженности. А отношение среди более бедных стран юга Европы к ФРГ сейчас и без того в основном напряженное.

Борьба за власть, но не смена власти

Реакция генерального секретаря немецкого Христианско-демократического союза является нормальной, как отображающая противоположную сторону настроений в правящей элите, считает аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Возможен ли сценарий, что закроют порты для российских судов? Возможен, отвечает он на этот вопрос, однако при условии резкой смены власти в Германии. Пока что этого вряд ли стоит ждать, соответственно в ближайшем будущем такие заявления можно воспринимать просто как демонстрацию демократичности изречений и настроений в стране, а также демократичность европейских СМИ.

По словам аналитика, российско-германские отношения являются важным фактором европейской и глобальной политики, оказывающим влияние на решение многих мировых проблем. И, несмотря на наличие санкционных ограничений, Германия по-прежнему остается важным торгово-экономическим партнером России. Доля Германии во внешнеторговом обороте России — 8,7% (второе место после Китая — 14,9%).

Если добавить доказательную базу и статистику, то стоит вспомнить, что общий объем российских инвестиций в экономику ФРГ составляет более 8 млрд долларов США, а германских капиталовложений в Россию — более 18 млрд долларов. Это почти 5% от всех иностранных прямых инвестиций в российскую экономику. Такие данные, несмотря на внешнеполитический фон, демонстрируют слабую вероятность реализации сценария, согласно которому что для судов РФ могли бы быть закрыты порты.