Погода в Москве: Гидрометцентр пообещал ледяной дождь и сильные морозы

В столичном Метеобюро опубликовали прогноз погоды в Москве на неделю. По данным синопитиков, в регионе сильно похолодает, однако произойдёт это ближе к выходным, когда столбики термометров покажут минус 11-13.

Согласно прогноза, в Москве будет морозно и в предстоящие два дня. В частности, в ночь на 4 декабря температура воздуха в столице составит минус 6-8, по области местами минус 10. Днём во вторник пойдёт небольшой снег, но при высокой влажности (до 96%) и порывистом ветре даже ожидаемые минус 4-6, будут ощущаться как минус 12.

В среду, 5 декабря - ночью будет 5-7 мороза, днём - 2-4. К вечеру в регион придёт оттепель, а воздух может прогреться до плюс 1. В свою очередь синоптики центра «Фобос» предупредили москвичей о ледяном дожде в среду.

Пик потепления ожидается в четверг, 6 декабря (плюс 1). Прогноз погоды на этот день вполне благоприятный, как для активного занятия спортом, например, лыжных прогулок, так и для спокойного времяпровождения на свежем воздухе.

Правда, такая погода продлится не долго. По прогнозу погоды от Гидрометцентра РФ, в ночь на пятницу, 7 декабря циклон принесёт в Москву холодный воздух, похолодает до минус 7.

Самым морозным днём недели станет суббота, 8 декабря. К слову, согласно народным приметам для долгосрочных прогнозов погоды, наши предки называли этот день Климом Холодным – наступали настоящие морозы, шёл снег и дул холодный ветер. Матери молились апостолу Климу, прося защитить своих чад от наступающих холодов.

Люди говорили, что с 8 декабря начинается суровая зима. Крестьяне трудились на голодный желудок, не завтракая. Считая, что после еды снизится трудоспособность. Поэтому, согласно поверью, любое важное дело в этот день следует начинать натощак.