Россияне назвали главный признак старости

Главным критерием, который определяет уровень жизни, является здоровье, сообщает Всероссийского центра изучения общественного мнения данные собственного исследования. На втором и третьем местах - безопасность и стабильный доход.

Так, что главным признаком наступления старости россияне назвали проблемы со здоровьем. Об этом заявил каждый второй респондент. Далее следует отсутствие возможности обеспечить себя, как результат прекращения активной трудовой деятельности и зависимость от других людей, о чем заявили 27% опрошенных.

А вот выход на пенсию с наступлением старости связан лишь формально. С ним ее связывает лишь пятая часть респондентов (20%), уточняет «Ридус».

«На протяжении последних четырех лет приоритеты россиян остаются неизменными. Топ-5 составляющих качества жизни для наших сограждан - это здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания», -говорится в сообщении ВЦИОМ. Уточняется, что значение важности этих показателей достигает 4,51 и более из 5 возможных.