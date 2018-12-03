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Москва, 04.12.2018

Спекулянты увеличили ставки на рост курса рубля

«Expert Online» 2018
  • Спекулянты увеличили ставки на рост курса рубля
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Как сообщиает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), участники фьючерсного рынка США за неделю по 27 ноября увеличили чистый объем ставок на укрепление курса рубля к доллару. Спекулятивный рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже вышел к полугодовым пикам на фоне роста объема открытых длинных позиций к максимальным за восемь месяцев значениям,  сообщает Рейтер.

Таким образом, крупные спекулянты находятся в чистой бычьей позиции по рублю девятую неделю подряд. С начала года курс доллара к рублю вырос на 15%.

Чистый рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже в прошлый вторник составил 10.212 контрактов против зафиксированной 20 ноября чистой длинной позиции в 9.716 контрактов, и достигнутый показатель является максимальным с начала лета текущего года.

Число длинных позиций выросло на 3.793 контракта до 21.081, но количество коротких позиций при этом также выросло, на 3.297 контрактов до 10.869, в понедельник вечером.

Банк России установил на 4 декабря официальный курс доллара на уровне 66,29 рубля, что на 24 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 64 копейки - до 75,38 рубля.

Рубль в понедельник укрепляется на фоне позитивных для России итогов саммита Большой двадцатки, несмотря на отмену встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Цены на нефть выросли после договоренностей России и Саудовской Аравии расширить сделку ОПЕК+.

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