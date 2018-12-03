Спекулянты увеличили ставки на рост курса рубля

Как сообщиает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), участники фьючерсного рынка США за неделю по 27 ноября увеличили чистый объем ставок на укрепление курса рубля к доллару. Спекулятивный рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже вышел к полугодовым пикам на фоне роста объема открытых длинных позиций к максимальным за восемь месяцев значениям, сообщает Рейтер.

Таким образом, крупные спекулянты находятся в чистой бычьей позиции по рублю девятую неделю подряд. С начала года курс доллара к рублю вырос на 15%.

Чистый рублевый нетто-лонг на Чикагской товарной бирже в прошлый вторник составил 10.212 контрактов против зафиксированной 20 ноября чистой длинной позиции в 9.716 контрактов, и достигнутый показатель является максимальным с начала лета текущего года.

Число длинных позиций выросло на 3.793 контракта до 21.081, но количество коротких позиций при этом также выросло, на 3.297 контрактов до 10.869, в понедельник вечером.

Банк России установил на 4 декабря официальный курс доллара на уровне 66,29 рубля, что на 24 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 64 копейки - до 75,38 рубля.

Рубль в понедельник укрепляется на фоне позитивных для России итогов саммита Большой двадцатки, несмотря на отмену встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Цены на нефть выросли после договоренностей России и Саудовской Аравии расширить сделку ОПЕК+.