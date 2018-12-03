Украина готовится к войне: начались масштабные сборы резервистов

На Украине в связи с введением военного положения начались масштабные сборы резервистов.

По словам Петра Порошенко – президента самостийной – учебные сборы уже проводятся в областях, где ранее было объявлено военное положение, передаёт телеканал «112 Украина».

В свою очередь в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины пояснили, что сборы резервистов продлятся до 20 дней. Кроме того, планируется провести десятидневные сборы на полигонах в Херсонской и Запорожской областях. Также известно, что на сборах будут проводиться занятия по тактической подготовке.

Напомним, военное положение на Украине было введено на фоне провокации, утроенной 25 ноября кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что якобы в рамках усиления обороны страны власти Украины решили передислоцировать некоторые армейские подразделения к границе с Россией