Украина перебрасывает войска к границе с Россией

Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией. Об этом заявил президент Порошенко, который также анонсировал учения в приграничных областях.

«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди», — рассказал украинский глава, который сообщил, что меры принимаются в связи с военным положением. Высказывание транслировал канал 112 Украина.

После задержания российскими пограничниками украинских кораблей в территориальных водах РФ, назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на тридцать дней военного положения в десяти областях Украины.

Напомним, в воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.