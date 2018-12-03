Ультраправые в Испании почувствовали вкус власти

Впервые почти за полвека ультраправая партия испанская партия получила места в региональном парламенте.

Ультраправая волна, похоже, докатилась до крайнего юго-запада Европы. На региональных выборах в Андалузии, прошедших в минувшие выходные, ультраправая партия Vox, выступающая против нелегальных мигрантов, абортов и независимости Каталонии, впервые после восстановления демократии в королевстве более сорока лет назад завоевала места в региональном законодательном органе. Маленькая, но очень правая партия Vox набрала 11% голосов и получила 12 из 109 мест в парламенте Андалузии.

Выборы в Андалузии стали первым испытанием лидера Социалистической партии, премьер-министра Педро Санчеса. Социалисты выиграли выборы, но набрали значительно меньше голосов – 28% и получили намного меньше мест по сравнению с выборами в 2015 году: 33 и 47 соответственно. До большинства – 55 мест, позволяющего сформировать однопартийное региональное правительство, далеко. Так что теперь социалистам придется создавать коалиционное правительство.

По мнению политологов, главными победителями выборов в Андалузии стали ультраправые из Vox. Они показали результат, который превзошел все прогнозы. Даже самые рьяные сторонники Vox не рассчитывали получить больше пять мест.

Партия Vox была создана четыре года назад. Андалузия, самая населенная область страны, стала первым испанским регионом, где ее представители сумели войти в законодательную власть. Причем, не просто вошли, а еще и стали, похоже, ключевой силой в формировании коалиционного правительства.

«Пришел момент сказать четко и громко, кто мы и что мы пришли надолго!»- заявил кандидат от Vox Франсиско Серрано на митинге сторонников ультраправых, скандировавших: «Испания!», «Испания!», «Испания!».

Андалузия более трети века (36 лет) считалась вотчиной Социалистической партии, которая в этот раз показала худший результат в своей истории. Сейчас возникла теоретическая угроза отстранения от власти регионального лидера Сусанны Диаз, представляющей социалистов. Правда, для этого правым в парламенте необходимо объединиться с Vox.

«Несмотря на то, что мы выиграли выборы,- прокомментировала Сусанна Диаз итоги выборов,- это грустный вечер для Социалистической партии. Левые понесли большие потери, но самое плохое то, что ультраправые, к которым уже привыкли в остальных странах Европы, пришли и сюда».

Диаз добавила, что социалисты приложат все силы, чтобы не пустить ультраправых к власти в королевстве в целом и в Андалузии в частности. Потенциальным союзником социалистов является левая партия «Вперед, Андалузия» (АА). Правда, она получила в региональном парламенте всего лишь 17 мест, которых не хватит для создания левого регионального правительства в союзе с Социалистической партией. У консервативной Народной партии (PP) 26 мест, у либералов из Гражданской партии (Cs) – 21, которая, кстати, на этих выборах так же, как ультраправая Vox, сильно прибавила. Очевидно, социалисты попытаются заключить союз для создания коалиции с левоцентристскими «Гражданами».

Выборы в Андалузии рассматриваются в Испании как начало испытаний на прочность премьера Педро Санчеса, который возглавил правительство королевства в июне. Напомним, он пришел к власти после неожиданного поражения «народников» Мариано Рахоя, которые сами же организовали голосование о доверии правительству. Причиной голосования стал очередной громкий коррупционный скандал в Народной партии.

2019 год будет годом выборов не только в Европе, но и на Пиренеях. В Испании пройдут муниципальные, региональные и европейские выборы. Не исключена возможность и того, что в мае состоятся общенациональные внеочередные парламентские выборы.