В Fitch рассказали о последствиях выхода Катара из ОПЕК

Дмитрий Маринченко – директор отдела корпораций агентства Fitch – рассказал о возможных последствиях выхода Катара из картеля для ОПЕК.
По его мнению, это может серьёзно осложнить принятие решения об объемах добычи «чёрного золота» на встрече, которая пройдёт в Вене 6 декабря, передаёт ТАСС.
При этом эксперт уверен, что что страны, которые входят в картель всё-таки договорятся о небольшом сокращении добычи нефти.
«Это поможет стабилизировать цены на нефтяном рынке. Хотя после решения Катара достичь компромисса будет безусловно сложнее», – считает Мариченко.
При этом он подчеркнул, что выход Катара из ОПЕК с точки зрения объёмов сырья не столь критичен.
«Катар производит менее 2% от объёма нефти, добываемой странами-членами ОПЕК. Поэтому думаю, что будущему картеля ничего не угрожает», – резюмировал директор отдела корпораций Fitch.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года Катар приостанавливает своё членство в ОПЕК. Такое решение принято, чтобы сосредоточиться на добыче газа и увеличить производства сжиженного природного газа.