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Москва, 04.12.2018

В Fitch рассказали о последствиях выхода Катара из ОПЕК

«Expert Online» 2018

Дмитрий Маринченко – директор отдела корпораций агентства Fitch – рассказал о возможных последствиях выхода Катара из картеля для ОПЕК.

По его мнению, это может серьёзно осложнить принятие решения об объемах добычи «чёрного золота» на встрече, которая пройдёт в Вене 6 декабря, передаёт ТАСС.

При этом эксперт уверен, что что страны, которые входят в картель всё-таки договорятся о небольшом сокращении добычи нефти.

«Это поможет стабилизировать цены на нефтяном рынке. Хотя после решения Катара достичь компромисса будет безусловно сложнее», – считает Мариченко.

При этом он подчеркнул, что выход Катара из ОПЕК с точки зрения объёмов сырья не столь критичен.

«Катар производит менее 2% от объёма нефти, добываемой странами-членами ОПЕК. Поэтому думаю, что будущему картеля ничего не угрожает», – резюмировал директор отдела корпораций Fitch.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года Катар приостанавливает своё членство в ОПЕК. Такое решение принято, чтобы сосредоточиться на добыче газа и увеличить производства сжиженного природного газа.

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