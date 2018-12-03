Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 04.12.2018

В Катаре назвали оптимальную цену на нефть

«Expert Online» 2018

Цена на нефть  $70-80  за баррель приемлема для производителей и потребителей, считает министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Я считаю, что $70-80 за баррель нефти — цена справедливая и для производителей, и для потребителей. Цена за баррель нефти меньше $70 ударяет по возможностям государств и производителей инвестировать в энергетический сектор», — заявил аль-Кааби  в ходе пресс-конференции 3 декабря.

Накануне Катар заявил, что с 1 января 2019 года покидает организацию, в которой состоял  57 лет. Свое решение страна обосновала малыми объемами добычи нефти, а также желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

На новостях по этому заявлению сегодня, 3 декабря, цены на нефть замедлили рост.

По состоянию на 12.35 московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent возросла сразу на 3,83%, достигнув показателя в $ 61,74 за баррель.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    2. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
    3. Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили
      Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили