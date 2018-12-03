В Катаре назвали оптимальную цену на нефть

Цена на нефть $70-80 за баррель приемлема для производителей и потребителей, считает министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Я считаю, что $70-80 за баррель нефти — цена справедливая и для производителей, и для потребителей. Цена за баррель нефти меньше $70 ударяет по возможностям государств и производителей инвестировать в энергетический сектор», — заявил аль-Кааби в ходе пресс-конференции 3 декабря.

Накануне Катар заявил, что с 1 января 2019 года покидает организацию, в которой состоял 57 лет. Свое решение страна обосновала малыми объемами добычи нефти, а также желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

На новостях по этому заявлению сегодня, 3 декабря, цены на нефть замедлили рост.

По состоянию на 12.35 московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent возросла сразу на 3,83%, достигнув показателя в $ 61,74 за баррель.