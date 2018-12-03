В Катаре назвали причины выхода страны из ОПЕК

Саад бен Шрид аль-Кааби – глава министерства энергетики Катара – назвал причины выхода его страны из Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК).

По словам министра, это решение не является политическим или связанным с разногласиями с другими странами-членам картеля.

«Это чисто техническое регение, которое вызвано лишь желанием укрепить позицию эмирата как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объёмов добычи нефти Катаром», – пояснил аль-Кааби.

Он при этом подчеркнул, что даже после выхода Катара из ОПЕК эмират останется крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в мире. Напомним, сейчас Катар добывает более 600 тыс. баррелей «чёрного золота» в сутки.

Ранее Саад бен Шрид аль-Кааби заявил, что Катар 1 января 2019 года покинет ОПЕК.

«Приостановление членства связано с тем, что добывающая промышленность Катара будет сосредоточена на добыче природного газа и его переработке в СПГ», – резюмировал катарский чиновник, добавив, что данное решение не было не простым для Катара, учитывая 57 лет членства в ОПЕК.



