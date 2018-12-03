В Кремле сообщили об отмене послания президента Федеральному собранию

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – заявил, что в этом году послание российского лидера Федеральному собранию не запланировано.

При этом представитель Кремля не пояснил, почему оно не состоится, подчеркнув лишь, что послания в 2018 году точно не будет, передаёт РИА Новости.

В свою очередь ТАСС уточняет, что по словам Пескова, послание состоится в следующем году.

«О конкретной дате обращения говорить пока рано», – резюмировал представитель Кремля.

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Послание президента России Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства парламенту. Является программным политико-правовым документом, которое выражает видение президента стратегических направлений развития нашей страны на ближайшую перспективу.

Обычно, послание с которым глава государства выступает в конце декабря, включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы двух пала российского парламента.