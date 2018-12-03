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Москва, 04.12.2018

В Москве введут систему распознавания лиц

«Expert Online» 2018

В 2019 году в Москве начнёт действовать система распознавания лиц. Таким образом, в самое ближайшее время видеокамеры на улицах российской столицы заменят на технологии нового поколения.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, система распознавания лиц – это совершенно новый уровень безопасности и технологического оснащения, передаёт агентство «Интерфакс».

При помощи этой систеы можно будет не только оплачивать проезд в общественном транспорте, но и задерживать преступников.

В частности, отмечается, что система «Безопасный город», которая уже работает в московском метро, способствовала раскрытию более 20 убийств, почти 80 причинений тяжкого вреда здоровью, а также сотен грабежей.

«Уверен, что новая система распознавания лиц сделает наш город полностью недоступным для преступников», – резюмировал столичный градоначальник.

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