Вероятный преемник Ангелы Меркель высказалась о судьбе «Северного потока 2»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и вероятный ее преемник на посту канцлера Германии заявила, что отказ от строительства «Северного потока-2» является жестким предложением. Об этом она сообщила в интервью ARD.

Генсек также отметила, что отказ Германии от политической поддержки проекта будет «слишком радикальным», но Берлин может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который панируется получать по трубопроводу.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила, что Москва была для Берлина надежным поставщиком газа даже во времена «холодной войны».

При этом она резко отреагировала на инцидент в Керченском проливе с украинскими кораблями, которые были задержаны пограничниками России в территориальных водах РФ. Генсек обвинила в произошедшем российскую сторону и президента страны Владимира Путина.

«Мы должны признать, что были недостаточно жесткими, иначе Путин не пошел бы на такой шаг», - заявила она в интервью. В качестве наказания ранее она уже предлагала запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.

Напомним, в воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.