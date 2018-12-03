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Москва, 03.12.2018

Глава МИ-6 приготовил жесткое послание в адрес России

«Expert Online» 2018
  • Глава МИ-6 приготовил жесткое послание в адрес России
FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Алекс Янгер предупредит Россию не считать его службу неопытной и недееспособной разведкой. Об этом сообщает Times со ссылкой на текст речи, которая будет произнесена в понедельник. Отмечается, что выступление главного британского разведчика станет лишь вторым с 2014 года, когда он возглавил спецслужбу.

«России или любое другое государство, стремящееся подорвать наш образ жизни, не следует недооценивать нашу решимость и наши возможности, как и наших союзников», - говорится в документе.

По словам шефа разведслужбы МИ-6, сыграла главную роль в раскрытии лиц, стоявших за покушением на отца и дочь Скрипалей в Солсбери, и дальнейшей высылке российских дипломатов.

Россию Янгер относит к числу соперников, которые постоянно находятся в состоянии конфронтации с Соединенным Королевством.

Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны России (в прошлом ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия отвергает эти обвинения.

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