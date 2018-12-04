Автоматизация процессов и будущее маркетинга: в Москве прошла V ежегодная конференция Callday 2018

20 ноября в Известиях Hall прошла V юбилейная конференция Callday 2018, посвященная бизнесу, маркетингу и рекламе. Мероприятие объединило более 1000 участников различных индустрий, в свою очередь онлайн-трансляция конференции собрала около 3000 просмотров.

Спикерами выступили представители таких компаний как Google, Яндекс, Calltouch, Модульбанк, ГК «ПИК», Рольф Центр, Hoff и другие.

Организаторы Callday 2018 поставили перед собой задачу — подробно рассказать о том, как современные технологии автоматизируют маркетинговые процессы. Программа конференции была поделена на два блока: технологии и кейсы. В рамках мероприятия участники узнали, как эффективно управлять рекламными объявлениями, автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать расходы на продвижение. Помимо этого, специалисты обсудили создание единой экосистемы бизнеса.

Открыл конференцию Борис Николаенко, директор департамента продаж компании Calltouch. Борис поделился данными исследования по звонкам в трех популярных звонящих тематиках — авто, недвижимости и медицине. Секретный доклад представил CEO Calltouch Алексей Авдеев. Он рассказал гостям обо всех обновлениях сервиса за прошедший год, а также представил новый тариф для малого бизнеса — Calltouch Старт+. Раньше возможность иметь объединенную платформу для сквозной аналитики была только у крупных компаний, так как подобные сервисы, как правило, требуют больших финансовых ресурсов. Решение для малого бизнеса – это возможность действовать не по наитию, а на основе аналитических данных. Используя новый сервис, предприниматель может увидеть свои ошибки в выборе рекламной или маркетинговой стратегии, что впоследствии приведет к сокращению расходов и повышению конкурентоспособности компании.

Руководитель группы по работе с агентствами Яндекс Тамара Дарбинян рассказала о глобальных изменениях, которые произошли в Яндекс.Директе за последний год: компания запустила «трафареты» – шаблонные рекламные объявления, объединила несколько направлений в единую платформу для рекламных продуктов, обновила интерфейс и запустила новые форматы offline рекламы – DOOH и Indoor. С их помощью можно покупать классическую оффлайн рекламу на билбордах, а также размещать цифровую рекламу внутри помещений. Инструменты позволяют использовать точечные таргетинги, гибко управлять кампаниями и получать расширенную аналитику с профилем охваченной аудитории.

Старший специалист по аналитическим и атрибуционным продуктам Google Станислав Видяев поделился digital-трендами в сфере маркетинга за 2018 года и сделал прогноз на 2019, а также рассказал, как оптимизировать рекламные кампании с учетом специфики направления. Первая явно прослеживаемая тенденция — повсеместная автоматизация, машинное обучение и «самоуправляемая» реклама. Второй тренд — внедрение голосовых помощников. По данным WARC, 60% пользователей мобильных устройств делают запросы голосовым поиском, и по прогнозам цифра будет расти. Третий, самый последний тренд, это повышенный интерес на технологии визуального поиска и дополненной реальности.

Продолжил деловую сессию Алексей Иванов, сооснователь и директор ISEE Marketing. Алексей поднял очень важную для рынка тему: как повысить эффективность рекламных кампаний, если вам кажется, что у вас и так всё хорошо. Он рассказал о том, что больше всего беспокоит бизнес, с какими проблемами сталкивается любой руководитель, что изменилось на рынке и какой вид расчета с подрядчиком лучше всего выбрать (спойлер: почасовая оплата). Закрыл первую часть конференции основатель Call to visit Николай Шестаков. Он рассказ о своем опыте запуска первого в мире сервиса ad-powered taxi и поэтапном выстраивании коммуникации с российским и мировым рынками.

Вторую часть мероприятия открыли представители РОЛЬФ Центра Виталий Шония и рекламного агентства ПроКонтекст Виктор Паламарчук. Специалисты представили кейс об антикризисном реагировании на снижение количества обращений в дилерский центр РОЛЬФ. После этого основатель Модульбанка Яков Новиков представил свой сервис и поделился секретами удержания клиентов. Так, Яков рассказал об автоматизации ответов на вопросы пользователей в онлайн-чате, что привело сокращению периода ожидания комментария эксперта.

Продолжил сессию CEO Albato Леонид Голофеев. Спикер представил рабочие кейсы компании по интеграции сервисов для автоматизации бизнес-процессов. Филипп Миронович, СЕО и основатель Открытой клиники, раскрыл маркетинговые и рекламные тренды в медицинской отрасли, а также подробно рассмотрел на примере работы Открытой клиники, как правильно обслуживать пациента в эпоху цифровой трансформации.

Роман Абдуллин, директор по маркетингу группы компаний «ПИК», в своем докладе поднял одну из важнейших проблем в сфере рекламы и маркетинга — как автоматизировать процесс размещения наружной рекламы. Собственные разработки позволили сократить время планирования ООН (out-of-home advertising) активностей, создать единый интерфейс, сделать доступным получение актуальной информации о наружной рекламе для менеджеров и возможным просматривать outdoor-поверхности онлайн.

Закрыл конференцию директор по электронной коммерции Hoff Дмитрий Дворецкий. Во время выступления спикер подробно рассказал про инструменты для организации эффективной работы компании. Так, например, для аналитики контекста Hoff использует базу данных на платформе Google – Google BigQuery. Помимо этого, компания автоматизировала замену цен в объявлениях и создала свою модель атрибуции.

Партнерами мероприятия выступили: Эксперт, Сноб, Look At Media, Advertology, Marketing People, E-pepper.