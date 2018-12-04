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Культура
Москва, 04.12.2018

Безумные танцы с Фабио Мастранджело. Музыкальное гала-шоу

«Expert Online» 2018
  • Безумные танцы с Фабио Мастранджело. Музыкальное гала-шоу
предоставлено пресс-службой

Солисты: певица Белинда Девидс (США), певица Дарья Зыкова (сопрано), Марио Пьетродарки, бандонеон (Италия), Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук, балалайки, участники проекта «Танцы со звездами» Инна Свечникова, Николай Пантюхин, Московский Государственный театр «Варьете» Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» Дирижер: Фабио Мастранджело (Италия)

Топ-концерт 2016 и 2017 — самый зажигательный и темпераментный концерт «Безумные танцы»! Это шоу дарит возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами безграничного мира танца!

Редкое многообразие музыкальных стилей, которое объединено стихией танца. В концерте прозвучат самые яркие «хиты», каждый услышит свой любимый музыкальный номер — Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан! Танцы страсти, любви и вдохновения, роскошь Востока, жгучие ритмы Латинской Америки, завораживающее Болеро и безудержные Половецкие пляски!

Начало в 19.00

Категория 6+

Подробности: http://www.orchestra.ru/concert/bezumnye-tancy-s-fabio-mastrandzhelo

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99.

На сайте Оркестра "Русская филармония" действует акция "Раннее бронирование" -15%

http://orchestra-ticket.ru/ACTION/221712/undefined

ДЛЯ ПРЕССЫ и ПАРТНЕРОВ: Ирина Земцова, +7 (926) 233-7725, pr@tmotion.su

Официальный пресс-агент оркестра – продюсерская компания tMotion: http://www.tmotion.su

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