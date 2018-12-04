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Культура
Москва, 04.12.2018

Дэвид Боуи «оживет» в Москве на фото Стива Шапиро

«Expert Online» 2018
  • Дэвид Боуи «оживет» в Москве на фото Стива Шапиро
предоставлено пресс-службой

11 января в Центре фотографии им. братьев Люмьер начнет свою работу выставка «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю». На ней будут представлены фото артиста, сделанные культовым американским фотографом Стивом Шапиро. В экспозицию вошли редкие кадры 1970-х годов, в том числе с совместного выступления Боуи и Шер на телевизионной программе Cher Show, а также сцены съемок фильма «Человек, который упал на Землю» Николаса Роуга, благодаря которому за музыкантом окончательно закрепился образ странного существа, пришельца, временно оказавшегося на нашей планете.

Основу выставки составили портреты Боуи с двенадцатичасовой частной фотосессии, которую они в 1974 году провели со Стивом Шапиро в Лос-Анджелесе. Тогда они встретились впервые. В творческом багаже Шапиро уже были портреты Мартина Лютера Кинга, Жаклин Кеннеди Онассис, Мухаммеда Али, Энди Уорхола, Вуди Аллена и Мартина Скорсезе, публикации в ведущих зарубежных изданиях, работа официальным фотографом кинокомпании Paramount Pictures и съемки «Крестного отца». Боуи уже тоже был звездой, держался в пятерке лидеров британского хит-парада с песней «Space Oddity», а его альбом «Aladdin Sane» назвали «лучшей пластинкой года» в Великобритании. По воспоминаниям фотографа, они много говорили о философии, каббале, мистицизме, поэте и оккультисте Алистере Кроули, который всегда был интересен Дэвиду. Итогом съемки стал калейдоскоп ярких образов, запечатленных на пленке. Эти кадры впоследствии были использованы артистом для оформления альбомов «Station to Station», «Low» и сборника «Nothing Has Changed», а также попали на обложки таких журналов, как People и Rolling Stone.

Выставка продлится до 31 марта и будет сопровождаться кинопоказами о жизни и творчестве Дэвида Боуи, лекциями о его участии в киносъемках, особенностях его сценических образов, их влиянии на моду, концертами и другими мероприятиями.

Афиша на сайте Центра: http://www.lumiere.ru/exhibitions/id-246/

Дополнительная информация и эксклюзивные фотоматериалы: +7-(903)-789-5999, , +7-(916)-910-78-72 (Наталья Малахова malakhova@kushnir.ru «Кушнир Продакшн»)

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