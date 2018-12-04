Курс доллара подстерегает неприятный сюрприз

Курс доллара во вторник продолжает снижаться на фоне американо-китайского торгового перемирия.

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар, индекс доллара уменьшался на 0,32% до 96,73 пункта.

Однако, в то время как нынешнее движение курса доллара выглядит в большей мере спекулятивным, так как разрешение торгового спора США и Китая остается под большим вопросом, на горизонте у американской валюты появились более серьезные негативные факторы - перспективы смягчения денежной политики ФРС, которые станут неприятным сюрпризом для амиериканской валюты.

Очередным сигналом для такого сценария стало сужение спреда доходности между 2-летними и 10-летними казначейскими облигациями до минимальных 0,15%. Эти цифры сигнализируют об опасности наступления в США в ближайшее время рецессии. В ФРС на этом фоне уже заговорили о том, что дальнейшее повышение ставок требует проведения "дебатов".

Так, президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что ФРС сейчас находится в «более сложном» периоде, когда глобальный рост замедляется, а части американской экономики начинают ощущать влияние повышения процентных ставок ФРС.

По его словам, которые приводит Рейтер, кривая доходности «подсказывает, что разумно быть здесь терпеливыми». Бывший банкир Goldman Sachs утверждает, что он смотрит на кривую доходности несколько раз в день и, по его мнению, нынешнее сужение спреда между 2-летними и 10-летними облигациями отражает ожидания инвесторов медленного глобального роста.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, оценивают в 87% вероятность повышения базовой ставки ФРС США по итогам ближайшего заседания регулятора 18-19 декабря. Однако на рынках растут сомнения относительно количества повышений ставки в 2019 году. Изначально их ожидалось три, однако вероятность такого сценария, в последнее время снизилась.

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением, отыгрывая повышение цен на нефть.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск снизился до 66,66 рубля, опустившись на 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,62 рубля, опустившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием.