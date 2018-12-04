Эксперты Saxo Bank опубликовали «шокирующие прогнозы» на 2019 год

Эксперты датского инвестиционного Saxo Bank, который специализируется на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках, опубликовали на официальном сайте организации традиционные «Шокирующие предсказания» на 2019 год.

Согласно прогнозу аналитиков банка, уже в самое ближайшее время корпорация Apple будет активнее работать в области развития автомобильной промышленности, поглотив компанию Tesla.

Одним из главных «шокирующий предсказаний» на следующий год касается американского президента Дональда Трампа, который уволит главу Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла.

Ещё один необычный прогноз – это введение в 2019 году всемирного транспортного налога, который распространится на авиабилеты и тоннаж судов.

Кроме того, согласно предсказаниям специалистов Saxo Bank, ФРГ ожидает серьёзный экономический кризис; фунт стерлингов рухнет после выхода Великобритании из ЕС; британский премьер Тереза Мэй уйдёт в отставку, а её место займёт лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. И наконец, мощнейшая солнечная вспышка приведёт к мировому хаосу, спалив дотла почти всю Америку.

При этом специалисты банка подчеркивают, что вероятность их «шокирующих предсказаний» крайне мала. Однако у них есть всё-таки есть большой потенциал нарушить существующий мировой порядок.

Напомним, свои «прогнозы» Saxo Bank публикует уже более 10 лет. Так, в прошлом году эксперты банка предсказывали переход КНР на «нефтеюани», отмену Brexit, отказ Центробанка Японии от контроля кривой доходности, стремительный рост цены биткоина, обвал индекса S&P, а также другие «шокирующие» события.