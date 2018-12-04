Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин мира

Эксперты американский финансово-экономического журнала Forbes составили список самых влиятельных женщин 2018 года.

ТОП-100 этого рейтинга возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как отмечают эксперты журнала, несмотря на то, то фрау Меркель не будет переизбираться в 2021 году на руководящий пост в стране, она всё еще остается де-факто лидером Старого Света.

Второе место в списке Forbes у главы британского правительства Терезы Мэй. На третьем месте глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Кроме того, в пятёрку лидеров вошли генеральный директор GM Мэри Барра, а также председатель и исполнительный директор Fidelity Абигайль Джонсон.

Россию в ТОП-100 самых влиятельных женщин планеты представляет руководитель Банка РФ Эльвира Набиуллина, которая расположилась на 49 месте.