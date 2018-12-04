Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 04.12.2018

Иран прогнозирует цену на нефть до $40 за баррель

«Expert Online» 2018

Чтобы избежать крупного падения цены на нефть объем добычи необходимо будет сократить сильнее, чем предлагает Саудовская Аравия, рассказал представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили. Называется объем в 1,4 млн баррелей в сутки, об этом сообщает Bloomberg. Основные положения публикации излагает РБК. В противном случае, нефть может подешеветь до $40 за баррель, предупредил представитель Ирана.

Уточнятся, что сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе. При этом он заявил, что из-за санкций объем добычи в стране сократился на рекордные показатели  с 3,8 млн баррелей в день до 3 млн.

Ардебили также не исключает, что нефтеэкспортеры могут не придти к соглашению об ограничении уровня добычи на предстоящей встрече в Вене.

«Я сомневаюсь, что соглашение о сотрудничестве по сделке об ограничении уровня добычи в рамках ОПЕК+ будет продлено, учитывая неудачи, которые потерпели в последние месяцы. Зачем закреплять неудачу?» —сообщил Ардебили. Он также рассказал, что сделка будет продлена только при единогласном решении экспортеров.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    2. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
    3. Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили
      Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили