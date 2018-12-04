Иран прогнозирует цену на нефть до $40 за баррель

Чтобы избежать крупного падения цены на нефть объем добычи необходимо будет сократить сильнее, чем предлагает Саудовская Аравия, рассказал представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили. Называется объем в 1,4 млн баррелей в сутки, об этом сообщает Bloomberg. Основные положения публикации излагает РБК. В противном случае, нефть может подешеветь до $40 за баррель, предупредил представитель Ирана.

Уточнятся, что сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе. При этом он заявил, что из-за санкций объем добычи в стране сократился на рекордные показатели с 3,8 млн баррелей в день до 3 млн.

Ардебили также не исключает, что нефтеэкспортеры могут не придти к соглашению об ограничении уровня добычи на предстоящей встрече в Вене.

«Я сомневаюсь, что соглашение о сотрудничестве по сделке об ограничении уровня добычи в рамках ОПЕК+ будет продлено, учитывая неудачи, которые потерпели в последние месяцы. Зачем закреплять неудачу?» —сообщил Ардебили. Он также рассказал, что сделка будет продлена только при единогласном решении экспортеров.